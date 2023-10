Champions League risultati: Morata lancia l’Atletico Madrid, lo Shakhtar vince in rimonta. La classifica

Seconda giornata di gare nel secondo turno della Champions League: Alvaro Morata non perde il vizio di far gol e con una doppietta regala la vittoria all’Atletico Madrid contro il Feyenoord

Ultimo aggiornamento 04-10-2023 20:45

Va in scena la seconda parte della seconda giornata di Champions League. In campo anche le italiane Milan e Lazio impegnate nei gironi E e F. Vittoria per l’Atletico Madrid (inserito nel gruppo dei biancocelesti), con la squadra del Cholo Simeone che supera di misura il Feyenoord.

Atletico Madrid-Feyenoord 3-2: Morata show al Civitas

Dopo essere stata raggiunta dalla Lazio e dal gol di Provedel all’ultimo minuto, l’Atletico Madrid conquista la prima vittoria della fase a gironi nel match casalingo contro il Feyenoord. Non è stata impresa facile per la squadra di Simeone visto che a passare per primi sono gli olandesi con un’autorete di Hermoso. Al 12’ arriva subito la risposta di Morata.

La squadra di Slot però continua a spingere e trova ancora una volta il vantaggio con Hancko al 34’. Nei minuti di recupero del primo tempo arriva la risposta di Griezmann. E al 47’ ci pensa l’ex Juve Morata con la sua doppietta a regalare la vittoria ai Colchoneros.

Anversa-Shakhtar Donetsk 2-3: Sikan firma la rimonta

Gara spettacolare quella tra Anversa e Shakhatar Dontetsk. Alla fine a spuntarla è la formazione ucraina con un secondo tempo praticamente perfetto. Nel primo tempo ci sono solo i padroni di casa a fare la partita e a trovare anche il doppio vantaggio con Muja e Balikwisha. Ma nella ripresa sale in cattedra Danilo Sikan che con l’aiuto di Rakitskyi firma la rimonta del Donetsk e i primi tre punti in questa Champions.

Champions League: risultati e classifica dei gironi

Gruppo E

Atletico Madrid-Feyenoord 3-2

Marcatori: 7’ Hermoso aut. (F), 12’ Morata (A), 34’ Hancko (F), 45’+3’ Griezmann (A), 47’ Morata (A)

Celtic-Lazio

Classifica: Atletico Madrid 4, Feyenoord 3, Lazio 2, Celtic 0.

Gruppo F

Borussia Dortmund-Milan

Newcastle-PSG

Classifica: PSG 3, Newcastle e Milan 1, Borussia Dortmund 0.

Gruppo G

Lipsia-Manchester City

Stella Rossa-Young Boys

Classifica: Lipsia e Manchester City 3, Stella Rossa e Young Boys 0.

Gruppo H

Porto-Barcellona

Anversa-Shakthar Donetsk 2-3

Marcatori: 3’ Muja (A), 33’ Balikwisha (A), 48’ e 76’ Sikan (D), 71’ Rakitskyi

Classifica: Porto, Barcellona e Shakthar Donetsk 3, Anversa 0