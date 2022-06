Operazione al cuore per l'ex difensore del Milan Alex

04-06-2022 18:01

L’ex difensore brasiliano del Milan Alex si è sottoposto a un intervento chirurgico per l’applicazione di un bypass coronarico. Lo ha annunciato lui stesso tramite i social network.

“Sono qui per dire che non sono stato colpito da un infarto. Qualche giorno fa è stato riscontrato un problema e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie che erano ostruite. Ho lasciato la terapia intensiva, ma resterò in ospedale per altri sei giorni”.

Alex Rodrigo Dias da Costa, che compirà 40 anni il prossimo 17 giugno, è approdato al Milan nel 2014 dopo aver vestito le maglie di Santos, PSV Eindhoven, Chelsea e Paris Saint-Germain. In due stagioni in rossonero ha totalizzato, tra campionato e Coppa Italia, 48 partite e 4 gol, dopodiché si è ritirato dall’attività.