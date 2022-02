Ora è ufficiale: Perotti torna in A, ha firmato con la Salernitana

02-02-2022 11:57

Diego Perotti torna in Serie A. Dopo un anno e mezzo dal suo addio alla Roma, il fantasista argentino ha firmato un contratto fino a fine stagione con la Salernitana. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ‘88 Diego Perotti. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 88”.

L’ultima presenza di Perotti nel campionato italiano è contro la Juventus di Sarri, una vittoria per 1-3 con doppietta e un assist. 31 goal e 28 passaggi decisivi il suo bilancio in 149 presenze in A.

La sua ultima esperienza è stata con il Fenerbahce, nella stagione 2020/21. Solo 4 presenze (seppure con 3 goal) e due infortuni al ginocchio e al tendine d’Achille. La sua ultima partita uffiiciale risale al 29 novembre 2020.

OMNISPORT