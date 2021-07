Ora è ufficiale: Sergio Ramos è un nuovo giocatore del PSG

Ora c’è anche l’ufficialità. Sergio Ramos riparte dal PSG. Dopo essersi svincolato dal Real Madrid, il centrale spagnolo sceglie la Francia come nuova meta.

35 anni compiuti lo scorso marzo, l’iconico difensore, ex capitano Merengue, ha firmato un contratto di due anni con il club dello sceicco Al-Khelaifi. Era andato in scadenza al Bernabéu.

Continua così l’estate di grandi acquisti del PSG, che sta rinforzando la squadra da mettere a disposizione di Mauricio Pochettino: Wijnaldum, Hakimi. Ora Sergio Ramos. Aspettando Donnarumma.

Il difensore spagnolo è già entusiasta della nuova avventura, come dimostra il post pubblicato su Instagram subito dopo l’annuncio da parte del PSG: “Il miglior club per continuare a sognare, il miglior club per continuare a vincere”.

Arrivato a Madrid dal Siviglia nel 2005, Sergio Ramos col Real ha vinto tutto e ripetutamente tra cui quattro Champions League e altrettanti Mondiali per Club oltre a conquistare cinque volte la Liga. Ora per lui una nuova avventura a Parigi.

OMNISPORT | 08-07-2021 11:27