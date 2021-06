Ora è ufficiale: Wijnaldum è un nuovo giocatore del PSG

Rinforzo d’esperienza a parametro zero per il PSG a centrocampo: dopo cinque anni di Liverpool, Georginio Wijnaldum è ufficialmente un nuovo calciatore del club parigino.

Il 30enne olandese ha firmato un contratto della durata di tre anni, valido fino al 30 giugno 2024. Al sito ufficiale della società ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’esito della trattativa.

“Unirmi al PSG è una nuova sfida per me. Arrivo in una delle squadre migliori d’Europa e con me porto voglia e determinazione in questo ambizioso progetto. Il PSG ha mostrato il suo status negli ultimi anni e sono sicuro che insieme, per i nostri tifosi, arriveremo ancora più in alto”.