Orari impossibili, Sinner si ritira in polemica

La rinuncia arriva dopo le polemiche per la partita contro McDonald

03-11-2023 11:48

Jannik Sinner non affrontera’ Alex De Minaur nell’ottavo di finale del Masters di Parigi-Bercy. La rinuncia a giocare arriva dopo le polemiche per la partita che l’azzurro ha chiuso contro McDonald alle 2.36. “Non so se riusciro’ a riposarmi il dovuto”, aveva detto subito dopo la gara il n. 4 al mondo. Il programma di gioco gli concedeva meno di quindici ore di riposo prima di doversi ripresentare in campo. Sulla decisione hanno pesato gli sforzi fatti nel suo match di secondo turno, ma anche la programmazione del lavoro in vista delle Nitto Atp Finals