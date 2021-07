Oro e record olimpico per McKeown nei 100 dorso

Nei 100 metri dorso femminile serve il record olimpico – vicinissimo a quello mondiale – a Kaylee McKeown per conquistare l’oro a Tokyo 2020 nella finale dei 100 metri dorso, davanti alla canadese Kylie Masse e alla statunitense Regan Smith.

Doppietta britannica. Medaglia d’oro e d’argento invece per la Gran Bretagna nella finale dei 200 metri stile libero, con Tom Dean al primo posto e Duncan Scott al secondo davanti al brasiliano Fernando Scheffer.

Peccato per il nostro Ceccon. Per pochissimo, Thomas Ceccon non riesce ad andare a medaglia nei 100 metri dorso e conquista il quarto posto siglando il nuovo record italiano. La medaglia d’oro va al sorprendente Evgeny Rylov (Rco), davanti al connazionale Kliment Kolesnikov e allo statunitense Ryan Murphy.

Non va oltre il settimo tempo Martina Carraro. Dopo un’ottima prima parte di gara, Martina Carraro chiude in settima posizione nei 100 metri rana, finale nella quale Lilly King si ferma a sorpresa al bronzo, lasciando all’altra statunitense – Lydia Jacoby – l’oro.

Buone notizie per Burdisso. Con strepitose bracciate soprattutto nelle prime due vasche, Federico Burdisso ottiene un ottimo terzo posto nella seconda semifinale dei 200 metri farfalla e accede alla finalissima di domani, in programma alle 3:49 italiane. Rimane fuori invece Giacomo Carini, che con il suo tempo non riesce a strappare uno degli otto pass disponibili.

Franceschi e Fusinato out. Il livello è sostanzialmente troppo alto per Sara Franceschi e Ilaria Cusinato per accedere alla finale dei 200 metri misti, così entrambe restano fuori per i tempi non eccellenti registrati nelle due differenti semifinali.

