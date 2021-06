Osasuna: Moncayola rinnova fino al 2031

Un rinnovo così lungo non si era davvero mai visto prima. Un’intesa praticamente a vita. L’ Osasuna e Jon Moncayola si giurano amore eterno, visto che il giovane centrocampista ha rinnovato fino al… 2031!

E’ tutto vero. Nessun refuso, niente errori di battitura: il gioiello del club di Pamplona, classe ’98, ha apposto la firma su un contratto che sarà valido per le prossime 10 stagioni e annunciato in stile ‘Casa di Carta’ su Twitter dalla società spagnola. Da appena due stagioni in prima squadra, Moncayola vedrà inserito nell’accordo una clausola rescissoria a scalare: da 22 milioni di euro per i primi due anni, da 20 per quelle successive. In caso di retrocessione in Segunda Division, la clausola diventerà di 8 miioni.

Il giovane talento è un centrocampista ed è un prodotto del vivaio dell’Osasuna. Si lega così a lunghissimo termine con la squadra che lo ha lanciato e con cui è esploso: l’obiettivo, come si legge nel comunicato ufficiale, è quello di renderlo un simbolo dell’osasunismo. Lo diventerà veramente?

OMNISPORT | 08-06-2021 11:48