30-05-2022 13:01

Finito il tempo dei verdetti (ultimo, solo in ordine di tempo, la promozione del Monza), ora possiamo sbizzarrirci a tirare le somme sulla Serie A che si è da poco conclusa. Il Milan l’ha spuntata all’ultima giornata sull’Inter, ma i rossoneri sono stati davvero la squadra migliore del campionato? Chi è stato il giocatore più decisivo? E il flop più grande? Grazie agli Oscar 2021/2022 di Virgilio Sport sarete voi lettori a decidere i top e i flop della Serie A.

Come funzionano gli Oscar di Virgilio Sport

Il meccanismo è molto semplice: ogni settimana vi proporremo più sondaggi a tempo sulle categorie più svariate, dal miglior giocatore in un certo ruolo al gol più bello, dalla rivelazione del campionato alla delusione maggiore. Saranno i vostri voti a decretare di volta in volta chi si aggiudicherà il nostro virtuale riconoscimento, sempre naturalmente nell’ambito di un clima ludico e divertente. Non si vince niente!

I super top della Serie A

Il primo ciclo di sondaggi degli Oscar di Virgilio Sport servirà a decretare i giocatori top della Serie A 2021/2022. Un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante, con pochissimi vincoli di ruolo: alla fine è un gioco, per cui non si offendano i puristi del “mantra” fantacalcistico… Tutto chiaro? Allora iniziamo!

Sondaggio numero 1: vota il miglior portiere

Musso, Cragno, Handanovic, Szcesny o Maignan: chi è secondo te il miglior portiere della stagione appena conclusa? Dicci la tua rispondendo al sondaggio qui sotto e ricorda: hai tempo per votare fino alle 12 di mercoledì 1 giugno!