Osimhen a secco con la Nigeria, ma il ct lo difende

José Peseiro: “Qui in Nazionale sente più pressioni che con il Napoli. È sicuramente il miglior attaccante d'Europa”

28-03-2023 13:42

Victor Osimhen ha giocato 180′, con la Nigeria, contro la Guinea-Bissau: una partita vinta l’altra persa, sempre con il punteggio di 1-0. Si gioca per le qualificazioni alla Coppa d’Africa dell’anno prossimo. L’attaccante del Napoli non è riuscito a segnare, giocando meglio nella seconda partita in cui ha colpito anche un palo. Polveri bagnate, dunque, ma ampiamente giustificate dal commissario tecnico Josè Peseiro: “È il miglior attaccante d’Europa, può capitare di non segnare. Lotta per la squadra ma sente molta più pressione in Nazionale rispetto a Napoli e questo non è buono”.