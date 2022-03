Ossessionati dalla Juve: è bufera sul nuovo stadio della Fiorentina

08-03-2022 15:50

Prende forma il progetto del nuovo stadio di Firenze. Come è noto, il presidente viola Rocco Commisso avrebbe voluto costruire un impianto tutto nuovo, ma dalla Soprintendenza hanno posto il veto. Il Franchi è monumento nazionale, non può essere demolito e rifatto dalle fondamenta. Per questo motivo il nuovo impianto, presentato attraverso un suggestivo rendering, nascerà attorno al vecchio, lo avvolgerà, ne sarà parte integrante. Ma, a proposito di rendering, sui social è scoppiata una piccola polemica. La colpa? Della “solita” Juventus.

Nel rendering del nuovo stadio di Firenze c’è la Juventus

Nel rendering che illustra come sarà il nuovo stadio, un video di neppure un minuto, oltre al disegno del Franchi che sarà, con una sovrastruttura a coprire la tribuna opposta a quella centrale e le due curve (avvicinate al rettangolo verde rispetto alla collocazione attuale), ai più non è sfuggito un dettaglio, contenuto nel tabellone dell’ideale partita che si svolge sul prato del nuovo stadio: le due squadre sono la Fiorentina e Juventus. E molti si chiedono: era il caso, in un’occasione come questa, di fare un riferimento ai rivali di sempre?

Nuovo stadio di Firenze, il Tweet di Giovanni Capuano

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, insieme all’inopportunità del riferimento alla Vecchia Signora, sottolinea invece un altro aspetto per certi versi paradossale della vicenda: a finanziare il restyling dello stadio non sarà Commisso, che pure avrebbe voluto, ma il Pnrr. Questo il Tweet: “Ecco il nuovo stadio Franchi, la casa della Fiorentina. A parte il riferimento alla Juventus nel rendering, la cosa più rilevante è che sarà pagato con i soldi del Pnrr destinati ai beni culturali (e non per volere di Commisso). Dall’Italia è tutto”.

I tifosi e lo stadio di Firenze: “Sempre la Juve in mente”

Sui social si discute soprattutto del riferimento al club bianconero. “Ma quanto sono ossessionati dalla Juve?”, si chiede Paplura. Alessandro sceglie l’ironia: “Fiorentina-Juventus in Champions! Non vendiamo sogni.. ma solide realtà”. Anche MadBrown è sarcastico: “Appena è finito e a regime lo portiamo a Torino“. Ma c’è pure chi difende tutto il progetto, come Lorenzo80: “Non tutti hanno amministrazioni comunali che regalano terreni… E poi il progetto prevede anche una rivalutazione di tutto il quartiere, non è solo lo stadio…che resta alla comunità, non al privato”.

