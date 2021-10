Ostacolo Fortitudo per Milano. Pozzecco: “I ragazzi sanno cosa li aspetta”

23-10-2021 10:34

Neanche 48 ore dopo la sfida (vinta) in Eurolega contro l’ASVEL, l’Olimpia Milano è chiamata a difendere l’imbattibilità in campionato sull’ostico campo della Fortitudo Bologna.

I felsinei, guidati in panchina da Antimo Martino (subentrato dopo la prima giornata a Jasmin Repesa), hanno ottenuto finora un solo successo in LBA e pur senza Groselle, Mancinelli, Fantinelli e Gudmundsson faranno di tutto per ottenere i due punti.

Milano dunque, senza Moraschini, Alviti e Delaney (out tre settimane per l’infortunio patito giovedì), è avvisata e dovrà far ricorso a rotazioni differenti per uscire vittoriosa dal Paladozza.

“La Fortitudo è una squadra che ha iniziato la stagione con un allenatore abituato a dare un’impronta molto forte. Cambiando, ha avuto la fortuna di poter riprendere un coach come Antimo Martino che conosce bene l’ambiente, aspetto fondamentale quando prendi in mano una squadra in corsa, a maggior ragione in un contesto come quello fortitudino” ha affermato Gianmarco Pozzecco.

“Ovviamente, sono un cantiere aperto ma noi abbiamo capito bene che ogni squadra in Italia è in grado di giocare partite di alto livello” ha proseguito l’assistente di coach Messina prima di focalizzarsi sulla situazione dell’Armani Exchange.

“Per quanto ci riguarda, il compito è sempre più complesso soprattutto venendo da una partita in cui abbiamo speso enormi energie psicofisiche. Però i ragazzi hanno grande senso di responsabilità nel gestire gli impegni e sanno cosa li aspetta” è stata la chiosa del viceallenatore milanese.

