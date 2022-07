Ostigard: "Felice di essere a Napoli, ma non sostituisco Koulibaly"

18-07-2022 20:47

Nuovo acquisto annunciato alla stampa in casa Napoli: da Dimaro ha parlato infatti il nuovo arrivato Leo Ostigard, difensore centrale norvegese di 22 anni che nella scorsa stagione ha giocato per il Bologna. Queste alcune delle sue prime parole in maglia partenopea:

“Volevo venire soltanto al Napoli, da tempo, perché per me è un sogno essere qui. Voglio vincere più partite possibili con questo Club, ho rifiutato altre offerte per trovarmi qui”.

“Non sono arrivato per sostituire Koulibaly, che è un grande calciatore: sono me stesso e darò il massimo. Non ho ancora scelto il numero di maglia. Sul mio ruolo? L’anno scorso ho giocato sia da centrale di destra che di sinistra: non è un gran problema, posso giocare dove vuole il mister. Non ci sono differenze”.

“Il mio idolo? Direi Fabio Cannavaro. Mentre l’attaccante più difficile da arginare la scorsa stagione, in Serie A, è stato Victor Osimhen”.

