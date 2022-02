Ounas punta Napoli-Inter: in gruppo dopo i problemi cardiaci

08-02-2022 16:51

Adam Ounas può tornare tra i convocati per la prossima sfida di Serie A. Buone nuove per Luciano Spalletti in vista del big match contro l’Inter previsto sabato, a dir poco decisivo per la corsa Scudetto, visto il solo punto di distanza dalla vetta occupata dai nerazzurri (che devono comunque recuperare la sfida contro il Bologna).

L’allenamento in gruppo da parte di Ounas dopo essere tornato dalla deludente Coppa d’Africa dei vecchi campioni in carica dell’Algeria, è un sospiro di sollievo per lo stesso ex Cagliari e Crotone, visti i problemi riscontrati dopo aver contratto il Covid.

Era stato il commissario tecnico Djamel Belmadi a rievlare i problemi cardiaci di Ounas:

“Adam era positivo al Covid, dopo ha ripetuto il test e il risultato è stato negativo. A quel punto è stato necessario eseguire delle radiografie al torace e molti altri esami, con i medici che hanno registrato un’anomalia al cuore. Questo non significa che abbia un problema, ma era legato al suo test positivo. E la Confederazione africana ha deciso che non poteva giocare”.

Per Ounas, a sorpresa rimasto a Napoli come alternativa d’attacco di Spalletti, un solo minuto in Coppa d’Africa e ritorno a Napoli per proseguire il recupero. Quattordici le presenze stagioni dell’algerino in stagione, con due goal segnati nei gironi di Europa League.

Ora la possibilità di essere convocato contro l’Inter e magari entrare a gara in corso. Nel mirino c’è il primo centro stagionale in Serie A, ma anche una maggiore tranquillità personale dopo quanto riscontrato negli esami medici negli ultimi mesi.

