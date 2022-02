Overmars lascia l'Ajax: mandava messaggi inappropriati a colleghe

07-02-2022 08:10

È ufficialmente finito il rapporto tra l’Ajax e Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dei ‘Lancieri’: l’ex centrocampista lascia con effetto immediato il suo incarico dirigenziale per motivi disciplinari.

Galeotti, infatti, alcuni messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe all’interno del club di Amsterdam per un lungo periodo di tempo, decisivi per far sì che il Consiglio di Sorveglianza optasse per l’interruzione del rapporto.

Come si legge sul sito ufficiale dell’Ajax, Overmars si è detto dispiaciuto e desolato per quanto accaduto, ammettendo la vergogna provata in questa vicenda: “Mi vergogno. La scorsa settimana il mio comportamento è finito sotto la lente d’ingrandimento. Purtroppo non mi ero reso conto che avevo superato il limite, negli ultimi giorni mi è stato chiarito. All’improvviso ho sentito una pressione enorme. Mi scuso, si tratta di un comportamento inaccettabile: ora lo vedo anch’io, ma è troppo tardi. Non c’è altra opzione che lasciare l’Ajax. Tutto questo sta avendo un impatto notevole anche sulla mia vita privata, perciò chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia”.

Chiaro anche il commento di Edwin Van der Sar, amministratore delegato dell’Ajax ed ex compagno di squadra di Overmars: “Trovo questa situazione spaventosa. Nel mio ruolo, sento la responsabilità di aiutare i colleghi. È molto importante avere un clima lavorativo e sportivo sicuro. Faremo ancora più attenzione a ciò nel prossimo futuro. Marc e io abbiamo giocato insieme fin dai primi anni ’90, all’Ajax e con l’Olanda, per poi diventare colleghi dirigenti da quasi 10 anni. E’ una fine molto dolorosa. Qui all’Ajax stiamo lavorando per qualcosa di meraviglioso, quindi questa notizia è un duro colpo per chi tiene al nostro club”.

Overmars era diventato direttore sportivo nel 2012, mentre nel 2019 aveva rinnovato il contratto fino al 2024 subito dopo la grande impresa al ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid agli ottavi di Champions League. In seguito era stato promosso a direttore degli affari sportivi, incarico abbandonato nelle ultime ore.

OMNISPORT