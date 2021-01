Özil è un giocatore del Fenerbahçe

A 32 anni, dopo metà carriera passata a Londra, di cui gli ultimi tempi senza mai giocare, Mesut Ozil cambia squadra. Dopo le prime voci e le conferme è ora ufficiale il passaggio del centrocampista tedesco, ma di origine turca, al Fenerbahce , in quel di Istanbul.

Dopo sette anni e mezzo, con grandi numeri relativi a goal e assist sopratutto nelle prime annate, Ozil ha deciso di lasciare Londra, considerando come all’Arsenal fosse fuori squadra ormai da tempo. Risolto il contratto con i Gunners, può finalmente sposare la squadra per cui tifa sin da bambino, il Fenerbahce.

Dopo l’ufficialità dell’accordo, Ozil ha ricordato ancora una volta il suo amore per il team della megalopoli turca: “Sono molto emozionato e felice. Sono un tifoso del Fenerbahce. Come tifoso del Fenerbahce, dio ha reso possibile indossare quella maglia. Farò del mio meglio. Stasera verrò a Istanbul con la mia famiglia. L’orario del volo non è chiaro. Ci sarò stasera”.

Classe 1988, Ozil ha vinto quasi tutto in carriera, dal Mondiale con la Germania alla Liga con il Real Madrid. Ora ha deciso di seguire il cuore per poter proseguire la carriera in Turchia, nella terra dei suoi parenti. Lui, nato in Germania, non ha mai dimenticato.

Fuori dalla Nazionale tedesca oramai dal 2018, Ozil non gioca in gara ufficiale coi club da metà della scorsa annata. Con Arteta zero possibilità di mettersi in mostra, in attesa dell’arrivo di gennaio 2021 per poter ripartire con una nuova avventura. A livello personale forse la migliore di sempre.

OMNISPORT | 17-01-2021 17:43