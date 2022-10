28-10-2022 09:50

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un momento di grande paura, uno di quelli che ti segnano per sempre e non solo dal punto di vista fisico. Pablo Marì, calciatore del Monza, si è ritrovato in una scena da film nella giornata di ieri quando stava passeggiando in un centro commerciale insieme alla moglie e al figlio ad Assago in provincia di Milano.

Pablo Marì: terrore al Milanofiori di Assago

Doveva essere un pomeriggio come tanti altri per Pablo Marì, che stava facendo shopping con la sua famiglia, quando si è ritrovato in una situazione davvero terrificante. Un uomo di 46 anni ha afferrato un coltello da uno scaffale ed ha cominciato alle persone che si trovavano vicino a lui. Ha ucciso uno dei commessi del supermercato Carrefour ed ha ferito altre 5 persone tra cui anche il calciatore del Monza, colpito da una coltellata alla schiena.

Pablo Marì, Galliani rivela: Salvato dalla sua altezza

La notizia dell’accoltellamento ha scioccato tutti, e immediatamente si è appreso anche del coinvolgimento di Pablo Marì. Il giocatore accoltellato alla schiena è stato trasportato immediatamente in ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano (dove oggi verrà operato alla schiena per ridurre il danno muscolare provato dalla coltellata), è rimasto cosciente per tutto il tempo e le sue prime parole sono state: “Ho avuto suerte, ho visto una persona morire davanti a me”.

A raccontare le prime parole del calciatore ex Arsenal, è stato Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza che si è recato insieme ad una delegazione del club brianzolo all’ospedale non appena ha saputo la notizia: “Probabilmente è stato salvato dalla sua altezza” ha rivelato Galliani. Il coltello infatti è finito a pochi centimetri dal polmone. “Dal punto di vista psicologico sembra non ci siano problemi – ha continuato – ma non sono un medico. E’ una notizia sconvolgente. Mando un messaggio di vicinanza e affetto alla sua famiglia. Quello che è successo oggi appare paradosso per una città come Milano. Non è possibile che qualcuno si alzi la mattina per andare a lavoro e poi perda la vita per colpa di un delinquente”.

Chi è Pablo Marì, il giocatore accoltellato ad Assago

Pablo Marì, 29 anni, ha una carriera da giramondo del calcio. Spagnolo classe 1993 ha cominciato la sua carriera al Mallorca dove ha esordiato anche a 18 anni nella Liga. Poi comincia la sua lunga trafila di club e squadra. Nel 2016 viene acquisto dal Manchester City che lo cede in prestito al Girona. Nell’estate del 2017 va in prestito al Nac Breda in Olanda. L’anno successivo, nuovo prestito, stavolta nella seconda divisione spagnola con il Deportivo La Coruña. Ancora un anno solo e nuova partenza stavolta destinazione Brasile, dove gioca per una stagione con la maglia del Flamengo. Il ritorno in Europa è con la maglia dell’Arsenal dove gioca per un anno e mezzo con i Gunners che ne acquistano il cartellino. Lo scorso gennaio l’arrivo in Italia con la maglia dell’Udinese, e poi il passaggio quest’estate al Monza dove ha già collezionato 8 presenze.