L'Italia femminile conquista un altro bronzo: le ragazze impartiscono una lezione di maturità agli Azzurri

Le Azzurre del padel conquistano la medaglia a Doha 2024, per la terza volta consecutiva. Niente bronzo, invece, per la nazionale maschile sconfitta dal Portogallo. Ma il 4° posto è comunque il miglior risultato di sempre

La motivazione era altissima e il risultato non sorprende, né deve iniettare quell’entusiamo provvisorio che di solito si accompagna a simili primati: il padel feminile c’è e costituisce una certezza. Anche rispetto ai colleghi che hanno lasciato una innegabile amarezza e spingono a riflettere su quanto ci sia ancora da costruire, consolidare. Ancora una volta l’Italia si è confermata la terza forza mondiale, conquistando per la terza volta consecutiva la medaglia di bronzo FIP World Padel Championships.

World Padel Championships: Azzurre da sogno, è bronzo

Un risultato che tre anni fa sembrava quasi imprevedibile, che invece oggi è la realtà del movimento feminile di ispirazione anche per i colleghi maschi a livello internazionale in uno sport in ascesa in Italia, ma che non ha ancora toccato i livelli di Spagna e Argentina.

A fermare le Azzurre in semifinale è stata solo (si fa per dire) l’Argentina, autentico colosso anche sul versante femminile di questo sport, mentre per il resto la nazionale guidata dalla ct Marcela Ferrari e dall’assistant coach Saverio Palmieri si è rivelata lucidissima. Metabolizzata la sconfitta, per centrare il bronzo c’era da battere un’avversaria come il Portogallo delle top-10 Sofia Araujo e di Ana Catarina Nogueira, Patricia Maria Ribeiro e non solo. Ma ripetiamo concentrazione e motivazione, nel caso delle Azzurre, ha trascinato al risultato finale e ha portato al successo per 2-1 raccolto sul campo.

“Dal punto di vista del risultato – ha detto Palmieri dopo il successo azzurro – le nostre ragazze hanno confermato per la terza volta il loro valore a livello mondiale, però c’è una differenza che dà l’idea precisa di una crescita che si è compiuta rispetto al passato. Si tratta del fatto di aver giocato due match ‘punto a punto’ contro le argentine. Questo però è un punto di partenza e non di arrivo, io credo che si potrà migliorare ancora”.

I punti decisivi per la medaglia di conferma

A portare il primo punto sono state Emily Stellato e Giulia Sussarello, le quali non hanno fatto sconti contro Catarina Castro e Clarinha Santos, chiudendo 6-3, 6-1 in appena 68 minuti. Tuttavia, le due romane la numero 1 italiana Carolina Orsi e Carlotta Casali hanno dovuto fare i conti con la più forte delle coppie rivali, composta dalla top-10 Sofia Araujo (reduce dal successo della scorsa settimana nel P2 egiziano di Newgiza) e dall’altra top-100 Patricia Maria Ribeiro. Le rivali portoghesi, tra le più temute del circuito, sono state perfette e poi hanno comandato il tie-break, chiudendo 6-4 7-6 e firmando l’1-1.

Il terzo e decisivo match ha deciso il ritorno dell’Italia sul podio iridato: merito della coppia Pappacena/Marchetti, con la seconda protagonista per il terzo mondiale consecutivo del successo che è valso il bronzo. Il duello contro Ana Catarina Nogueira e Catarina Santos Domingos si è chiuso per 6-1 6-3 in 81 minuti risollevando le sorti della super sfida e attribuendo la medaglia alle Azzurre che si dimostrano più incisive e decise rispetto ai colleghi maschi.

Delusione per gli Azzurri

Niente da fare infatti per squadra italiana maschile, che dopo il match femminile, e sempre contro il Portogallo, non è riuscita a replicare quanto fatto dalle donne azzurre e a completare dunque la doppietta italiana. 2-0 il risultato finale della finalina maschile in favore del Portogallo, che ha meritato la vittoria con le ottime prestazioni di Antonio Luque/Pedro Araujo e i fratelli Deus, capaci di sconfiggere rispettivamente Riccardo Sinicropi/Giulio Graziotti nel primo match e Aris Patiniotis/Facundo Dominguez nel secondo, mettendo la parola fine a una pratica che non ha visto brillare gli Azzurri.

TORNEO FEMMINILE

Finale 1°/2° posto

SPAGNA b. ARGENTINA 2-0

Triay/Fernandez (ESP) b. Riera/Bidahorria (ARG) 6-3 6-2

Sanchez/Josemaria (ESP) b. Brea/Jensen (ARG) 3-6 7-5 7-5

Finale 3°/4° posto

ITALIA b. PORTOGALLO 2-1

Stellato/Sussarello (ITA) b. Santos/Castro (POR) 6-3 6-1

Araujo/Ribeiro (POR) b. Orsi/Casali (ITA) 6-4 7-6

Pappacena/Marchetti (ITA) b. Nogueira/Santos Domingos (POR) 6-1 6-3

TORNEO MASCHILE

Finale 1°/2° posto

ARGENTINA b. SPAGNA 2-1

Coello/Nieto (ESP) b. Di Nenno/Stupaczuk (ARG) 6-1 6-2

Chingotto/Galan (ARG) b. Galan/Lebron (ESP) 7-6 3-6 6-2

Augsburger/Libaak (ARG) b. Navarro/Yanguas (ESP) 3-6 7-5 7-6

Finale 3°/4° posto

PORTOGALLO b. ITALIA 2-0

Araujo/Luque (POR) b. Sinicropi/Graziotti (ITA) 6-2 6-2

Deus/Deus (POR) b. Dominguez/Patiniotis (ITA) 6-4 6-3