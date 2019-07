Padoin consiglia la prossima destinazione a Barella

Dopo tre anni passati al Cagliari, Simone Padoin ha voluto tirare le somme della sua esperienza: "Mi sono trovato benissimo. Non avrei mai pensato di potermi trovare così bene dopo le quattro stagioni e mezza vissute alla Juventus. Cagliari mi ha dato tanto sia a livello professionale che umano, io e la mia famiglia siamo stati accolti nel migliore dei modi da tutti – ha detto a TMW -. Per questo ci tengo davvero a ringraziare ancora una volta la città, la società e i suoi splendidi tifosi".

Nella sua avventura in Sardegna ha potuto ammirare da vicino la crescita di Barella: "E' un bravo ragazzo e un ottimo calciatore, è pronto per il salto. La sua maturazione costante mi ha impressionato moltissimo in questi anni. L'ho visto migliorare in tutte le fasi di gioco e sono sicuro che possa crescere ancora parecchio".

Sul giocatore ci sono Roma e Inter ma Padoin ha un consiglio per l'ex compagno: "Farà bene ovunque andrà ma mi sembra un centrocampista perfetto per Antonio Conte".



SPORTAL.IT | 03-07-2019 17:34