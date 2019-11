Paganini rispolvera tormentone Juve, la reazione dei tifosi

Non è un segreto che i tifosi juventini non siano ancora soddisfatti di quanto fatto vedere da Maurizio Sarri a livello di gioco, nonostante i risultati siano comunque ottimi. Ritorna spesso alla mente la paventata possibilità di prendere Pep Guardiola, che per un’estate ha fatto sognare i sostenitori della Vecchia Signora. Colui che era stato uno dei principali seguaci di questa tesi è adesso tornato alla carica.

Fra ironia e verità – Si tratta di Paolo Paganini, giornalista Rai, che sul propri profilo ufficiale di Twitter ha scritto un messaggio ironico rifacendosi alle prese in giro subite per il mancato arrivo del tecnico iberico. Nel messaggio si legge “Ho contattato un collega inglese e uno spagnolo, mi hanno confermato l’autenticità della news su Guardiola e non molleranno la presa. Coraggio Gli ho consigliato però di allertare anche gli autonoleggi tedeschi per una Maserati. All’Italia ci penso io”.

Reazioni del web – Ovviamente il riferimento è alle voci post-sentenza che ha rigettato il ricorso del City legato al Fair play finanziario, col tecnico che potrebbe quindi decidere di andare via. Sarà battaglia anche con altre squadre, ma i tifosi ci credono e c’è chi commenta “Paolo dimmi la verità, quest estate con la Juve non fu matrimonio solo per poco ma per Giugno prossimo ci sono possibilità ?” e chi invece scrive “Non ti esporre ancora, sappiamo anche noi certe cose ma meglio non dare adito dopo la guerra della scorsa estate dei tuoi colleghi molto seri e informati! Come dicevamo ti prenderai delle rivincite magari un anno dopo!”.

Paganini non ripete – Andandoci con i piedi di piombo il giornalista ha preferito però non sollevare una polemica con quello che è l’attuale allenatore del club piemontese, difatti rispondendo a un internauta ha scritto “No sono in cerca di rivincite. Auguro a Sarri di restare alla Juventus per tantissimo tempo”. Che nel frattempo dovrà risolvere il nodo Cristiano Ronaldo.

18-11-2019