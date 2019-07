Paganini rivela i top della Juve che lo United chiede per Pogba

Il tormentone Pogba continua a tenere banco in casa Juventus. Se l’affare De Ligt – che in realtà non è ancora chiuso – viene considerato ormai cosa fatta, per il Polpo la situazione resta in alto mare. Il francese non ha fatto mistero di gradire un ritorno alla casa madre bianconera, Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte perchè proprio a centrocampo ha bisogno di giocatori meno compassati e capaci di interpretare il suo calcio al meglio ma di mezzo c’è il Manchester United (e il Real che sembra in pole). I Red Devils sembrano rassegnati a perdere il francese ma sanno che su di lui ci sono diverse big d’Europa e vorrebbero trarne il maggior profitto possibile. Prova a fare chiarezza l’esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini.

IL TWEET – Con un tweet il giornalista aggiorna sulle trattative e scrive: “Per DeLigt alla Juventus chiusura la prossima settimana. Ci sono sponsor commissioni bonus è un affare un po’ complesso soprattutto quando girano tanti soldi. Pogba vuole tornare a Torino ma c’è il Real che offre Bale. Lo United non lo svende ed è interessato ad A.Sandro, Mandzukic, Matuidi e Dybala ma qui c’è sempre in piedi lo scambio con Icardi. Già l’operazione DeLigt è dispendiosa, l’operazione Pogba sta in piedi se inserisci una contropartita tecnica che va bene allo United più le altre cessioni. Pogba poi ha lo stesso sponsor della Juventus. Partiranno Matuidi e Khedira, c’è sempre in piedi il discorso M.Savic”. In pratica i bianconeri dovrebbero sacrificare almeno due dei 4 che piacciono agli inglesi.

LE REAZIONI – I tifosi juventini replicano sui social: “Non crede che con l’acquisto di Pogba la Juve rischierebbe un po’ troppo economicamente? Nonostante il decreto crescita. Prima urge piazzare Matuidi e Khedira che hanno stipendi importanti, anche se secondo me Matuidi può essere ancora utile a Sarri per il tipo di gioco”. In tanti sono scettici: “Con tutto il rispetto Pogba alla Juve ha la stessa coefficienza di possibilità che si realizzi di Pep alla Juve: trovo anche fastidiosa la sola notizia che non sta in cielo ed in terra. Per pagarlo e fargli posto la Juve dovrebbe vendere Pjanic o Dybala” o anche: “Mi sembra così palese che il Real o il PSG siano le più papabili ed interessate, che continuare ad accostarlo alla Juve (che in quel ruolo è attualmente satura), mi pare veramente bizzarro. Lo so, si fa tutti gli anni e poi finisce in una bolla di sapone”, oppure: “Se scambiano Dybala con Icardi sono da TSO, dato che Icardi oggi vale sì e no 50 euro” e infine: “Secondo me alla fine Pogba andrà al Real, anzi, ne sono convinto…In quanto alla Juventus potrebbe spianarsi la strada per Eriksen, che il Tottenham lo sostituirà con l’arrivo di Ndombele praticamente preso”.

SPORTEVAI | 03-07-2019 12:58