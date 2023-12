Pagelle Cagliari-Sassuolo 2-1: Erlic la apre, Lapadula e Pavoletti da infarto, Thorstvedt ci rimette i denti

Top e flop della gara tra Cagliari e Sassuolo, valida per la 15esima giornata di Serie A 2023/24: ingenuità di Tressoldi, assalto dei sardi nei minuti finali

11-12-2023 23:02

Vittoria in rimonta per il Cagliari che manda ko il Sassuolo ed esce momentaneamente dalla zona calda della classifica. Il Monday Night della quindicesima giornata di Serie A è terminato con il risultato finale di 2-1. Gli uomini di Ranieri, in svantaggio per effetto della rete di Erlic, riescono ad approfittare della superiorità numerica e ribaltano il risultato nei minuti di recupero del match grazie ai gol di Lapadula e Pavoletti. I sardi, dunque, ritrovano la vittoria dopo tre turni e salgono a quota 13 punti in classifica.

Cagliari-Sassuolo, la chiave della partita

Partenza lanciatissima del Sassuolo che chiama subito in causa Scuffet con tre occasioni nitide, ma al quarto tentativo i neroverdi sbloccano meritatamente la sfida grazie al colpo di testa di Erlic. Il gol dà una scossa al Cagliari, che dopo un inizio spento si è riassestato proiettandosi in fase offensiva. Risponde la solida difesa del Sassuolo, che chiude in vantaggio un primo tempo in cui non è mancato il nervosismo.

Nella ripresa, Ranieri si gioca il tutto per tutto sostituendo due centrocampisti con due attaccanti. Il colpo di scena avviene con l’espulsione di Tressoldi: a quel punto Dionisi è costretto a coprirsi con il 5-3-1. Nonostante il Sassuolo abbia difeso la porta di Consigli con le unghie e con i denti, la squadra di Ranieri ha trovato prima il gol del pareggio con Lapadula nei minuti di recupero e dopo la rete del sorpasso con Pavoletti.

Top e flop Cagliari

Scuffet 6: Protagonista nei primi minuti dell’assalto neroverde, ma non può nulla sul colpo di testa di Erlic.

Protagonista nei primi minuti dell’assalto neroverde, ma non può nulla sul colpo di testa di Erlic. Dossena 5.5: Si lascia sfuggire Erlic sul gol di testa. Non una delle sue gare migliori.

Si lascia sfuggire Erlic sul gol di testa. Non una delle sue gare migliori. Nandez 5.5: C’è ancora da recuperare le forze dopo l’infortunio. Gara incolore. ( st 13′ Pavoletti 8: Fa impazzire il Cagliari con un gol all’ultimo respiro in rovesciata).

C’è ancora da recuperare le forze dopo l’infortunio. Gara incolore. ( Fa impazzire il Cagliari con un gol all’ultimo respiro in rovesciata). Viola 6: Il suo mancino da calcio d’angolo è un cioccolatino per la conclusione di Prati, poi salvata da Consigli. Prova a mettere in moto il reparto offensivo in varie circostanze.

Il suo mancino da calcio d’angolo è un cioccolatino per la conclusione di Prati, poi salvata da Consigli. Prova a mettere in moto il reparto offensivo in varie circostanze. Oristanio 6: Dopo qualche difficoltà nei primi minuti di gioco trova la sua dimensione. Oltre all’efficacia nei contrasti, i suoi strappi hanno messo in difficoltà la difesa neroverde. (st 29′ Shomurodov 6: Doveva alzare il livello della fase offensiva. Nel finale serve l’assist decisivo per Pavoletti).

Dopo qualche difficoltà nei primi minuti di gioco trova la sua dimensione. Oltre all’efficacia nei contrasti, i suoi strappi hanno messo in difficoltà la difesa neroverde. Doveva alzare il livello della fase offensiva. Nel finale serve l’assist decisivo per Pavoletti). Lapadula 7: Nonostante una prestazione discreta, nel finale di gara con uno stop di petto e un destro trova la rete del pareggio. Nella sua prima gara da titolare festeggia il primo gol in Serie A dopo due anni e mezzo.

All. Ranieri 6.5: Il Cagliari soffre nei primi dieci minuti e subisce ancora una volta gol da palla inattiva. Ranieri vuole più peso sull’attacco per provare a ribaltare il risultato e nella ripresa sostituisce due centrocampisti con due attaccanti. Con la superiorità numerica, i suoi uomini in extremis danno vita a una fantastica rimonta. Vittoria importantissima per i sardi.

Top e flop Sassuolo

Consigli 5: Grande riflesso ma anche un pizzico di fortuna con il salvataggio sulla linea sul tentativo di Prati. Molto attento nel corso della sfida, ma si lascia beffare nel finale.

Grande riflesso ma anche un pizzico di fortuna con il salvataggio sulla linea sul tentativo di Prati. Molto attento nel corso della sfida, ma si lascia beffare nel finale. Erlic 6: Vince il duello aereo con Dossena e stacca benissimo in terzo tempo per il gol di testa. Prestazione positiva e prima rete stagionale. Paga nel finale la poca lucidità e la stanchezza.

Vince il duello aereo con Dossena e stacca benissimo in terzo tempo per il gol di testa. Prestazione positiva e prima rete stagionale. Paga nel finale la poca lucidità e la stanchezza. Tressoldi 4: Viene ammonito e poi rischia con la sbracciata su Lapadula. Ma i nervi sono tesi e commette un’ingenuità facendosi espellere dopo un contrasto nel secondo tempo. Lascia i suoi in dieci e questo cambia completamente le sorti del match.

Viene ammonito e poi rischia con la sbracciata su Lapadula. Ma i nervi sono tesi e commette un’ingenuità facendosi espellere dopo un contrasto nel secondo tempo. Lascia i suoi in dieci e questo cambia completamente le sorti del match. Castillejo 6: Si fa trovare pronto a sostituire lo squalificato Berardi e disputa una gara di sacrificio. La sostituzione è una scelta tattica. (st 20′ Ferrari 5: Schierato da Dionisi per blindare la difesa, non può nulla contro l’assedio dei sardi nel finale).

Si fa trovare pronto a sostituire lo squalificato Berardi e disputa una gara di sacrificio. La sostituzione è una scelta tattica. Schierato da Dionisi per blindare la difesa, non può nulla contro l’assedio dei sardi nel finale). Thorstvedt 6: Nonostante abbia perso tre denti in un contrasto con Sulemana, combatte e dà il massimo fino alla fine. Tanta tensione anche per lui nel finale di gara e rimedia un’ammonizione.

Nonostante abbia perso tre denti in un contrasto con Sulemana, combatte e dà il massimo fino alla fine. Tanta tensione anche per lui nel finale di gara e rimedia un’ammonizione. Laurienté 6: La sua velocità è un’arma letale che fa prevalere in più occasioni. Gestisce perfettamente il giallo rimediato a inizio gara. Poteva far meglio sulle due punizioni calciate. Suo l’assist per Erlic. (st 20′ Pedersen 5: Chiamato a difendere il risultato fino al triplice fischio, ma non si vede praticamente mai).

La sua velocità è un’arma letale che fa prevalere in più occasioni. Gestisce perfettamente il giallo rimediato a inizio gara. Poteva far meglio sulle due punizioni calciate. Suo l’assist per Erlic. Chiamato a difendere il risultato fino al triplice fischio, ma non si vede praticamente mai). Pinamonti 6: Buon inizio gara del centravanti, che collega bene il centrocampo e l’attacco. Lavora bene spalle alla porta e porta a casa una sufficienza piena. (st 36′ Mulattieri 5: Chiamato a dare freschezza. Apre l’azione del gol di Bajrami, poi annullato per fuorigioco).

Buon inizio gara del centravanti, che collega bene il centrocampo e l’attacco. Lavora bene spalle alla porta e porta a casa una sufficienza piena. Chiamato a dare freschezza. Apre l’azione del gol di Bajrami, poi annullato per fuorigioco). All. Dionisi 4.5: Inizio scoppiettante del Sassuolo che riesce a portarsi subito in vantaggio. Nel corso del primo tempo perde terreno ed è costretto ad abbassarsi. L’espulsione di Tressoldi lo costringe a schiacciarsi e difendersi. Missione fallita dai neroverdi che vengono travolti dal Cagliari.

Il tabellino di Cagliari-Sassuolo

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (st 45’+2′ Mancosu); Nandez (st 13’Pavoletti), Prati (st 45’+2′ Petagna), Sulemana (st 13′ Luvumbo); Viola; Oristanio (st 29′ Shomurodov), Lapadula. A disp.: Radunovic, Aresti, Deiola, Hatzidiakos, Pereiro, Jankto, Wieteska, Obert, Azzi, Di Pardo. All.: Ranieri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (st 28′ Bajrami); Racic (st 36′ Volpato), Matheus Henrique; Castillejo (st 20′ Ferrari), Thorstvedt, Laurienté (st 20′ Pedersen); Pinamonti (st 36′ Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Ceide, Lipani, Defrel. All.: Dionisi.

Note: Espulsioni: Tressoldi (doppia ammonizione). Ammoniti: Laurienté, Tressoldi, Erlic, Goldaniga, Consigli, Thorstvedt, Mulattieri.

Arbitro: Mariani Maurizio della sezione di Aprilia.

