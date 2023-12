Roma, Mourinho: Sassuolo senza dignità, mai offeso l'arbitro ecco, cosa ho detto a Chiné

Il tecnico giallorosso si aspetta giustizia dopo essere stato ascoltato dalla procura federale per le parole dette sull'arbitro Marcenaro

09-12-2023 14:17

Accerchiato ma ostinato. In attesa di capire se e per quante giornate verrà squalificato, dopo le vane promesse di inizio stagione quando aveva promesso che non avrebbe più litigato con gli arbitri e che non sarebbe stato più fermato per motivi disciplinari, José Mourinho dà uno sguardo alla classifica e vede un’autostrada per il quarto posto solitario. Il ko del Napoli a Torino con la Juve consente alla Roma di potersi infilare senza rivali sull’ultimo gradino utile per la Champions ma bisogna fare i conti con la Fiorentina.

Roma, Mourinho si aspetta giustizia da Chinè

Si va subito al sodo, ovvero al colloquio con la Procura federale: “Mi aspetto giustizia, mi sono presentato spontaneamente dal procuratore federale Chiné e ho detto la verità: non ho mai offeso l’arbitro, l’espressione utilizzata la uso anche per me stesso, è stata fraintesa. Non mi sembra perà giusto che vi dica tutto quello che ci siamo detti. Penso però che non sia bello partire degli arbitri prima della gara, questa è una riflessione che ho fatto e che ho detto anche a Chinè”.

Mourinho attacca il Sassuolo: senza dignità

Durante la gara l’arbitro ha dimostrato di avere capacità e dopo la gara gli ho detto che aveva fatto un buon lavoro. Le parole su Berardi hanno fatto arrabbiare il Sassuolo? Problema loro, perché non hanno detto niente a me e mi hanno salutato con un sorriso? Poi invece il giorno dopo si sono lamentati con la stampa. Questa è una questione di dignità. Io dico tutto in faccia e subito. Era mio diritto dirlo ed era anche un dovere da allenatore per difendere il calcio, dato che in campo certe cose non dovrebbero succedere”

Mourinho sente la vicinanza della società

Thiago Pinto ha difeso pubblicamente Mourinho: “Per me lui è la Roma, quando parla Thiago Pinto parla la Roma ed ho sentito quindi la società, non mi aspetto sostegno quando sbaglio ma quando non sbaglio e le mie parole sono equilibrate mi ha fatto piacere che la società mi sia stata vicina, mi ha dato equilibrio emozionale per quella partita”.

Mourinho dribbla domande sul futuro

Immancabile la domanda sul futuro: “Cosa farei se mi sottoponessero il rinnovo di contratto? E’ una domanda ipotetica, non ha senso rispondere, ripeto che mi ha fatto piacere la vicinanza della società in questa circostanza. Non è un segreto che il boss e uno dei suoi figli sono qui e abbiamo parlato ma non abbiamo parlato del rinnovo di contratto”.