Mourinho, la Procura Figc chiude le indagini sull’attacco a Marcenaro: ora tocca alla Roma

Notificata al club giallorosso la chiusura dell’inchiesta sulle parole pronunciate dal tecnico contro l’arbitro alla vigilia della gara col Sassuolo: il portoghese rischia il deferimento

04-12-2023 17:26

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Entra nel vivo il caso Mourinho-Marcenaro: la Procura della Figc ha notificato alla Roma la chiusura delle indagini sulle parole pronunciate sabato dall’allenatore portoghese riguardo all’arbitro della sezione di Genova. Tocca ora al club giallorosso avviare la propria strategia di difesa.

Procura Figc, chiusa l’indagine per le parole di Mourinho su Marcenaro

La Procura Figc ha compiuto il primo passo per sanzionare José Mourinho dopo le parole pronunciate sabato dall’allenatore della Roma nei confronti dell’arbitro Matteo Marcenaro alla vigilia del match contro il Sassuolo, vinto poi ieri dai giallorossi con il punteggio di 2-1. La Procura ha infatti notificato alla Roma di aver concluso le indagini sulle dichiarazioni lesive pronunciate da Mou.

Roma, 5 giorni per avviare la difesa di Mourinho

La palla passa adesso alla Roma. Il club giallorosso ha infatti cinque giorni di tempo a partire da oggi per presentare delle memorie difensive oppure decidere di far interrogare il Mourinho dal procuratore federale Giuseppe Chiné. A questo punto dalle mosse della Roma dipende la possibilità che Mourinho incappi in un deferimento e quindi in una squalifica.

Roma, le parole di Mourinho su Marcenaro

L’indagine su Mourinho è stata aperta in seguito alle dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia del match con il Sassuolo. L’allenatore della Roma si era detto preoccupato dalle condizioni in cui Marcenaro si sarebbe presentato alla partita: “la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello”, ha dichiarato Mou. “Con Marcenaro sicuramente Mancini prenderà un giallo al decimo minuto e sarà costretto a saltare la prossima gara per squalifica”, aveva poi aggiunto.

Roma, la reazione dell’Aia alle parole di Mourinho

Le parole di Mourinho avevano suscitato la reazione del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici. “Parole pretestuose e inaccettabili – ha detto il dirigente Aia – Se qualcuno pensa di fare tattica o pretattica facendo pressione psicologica sugli arbitri prima di una gara è assolutamente fuori strada. o – prosegue Pacifici – ho sempre rispettato il lavoro degli altri e pretendo lo stesso rispetto per il lavoro che stanno facendo gli arbitri. Certe affermazioni possono creare e sviluppare violenza anche e soprattutto nelle categorie minori. Ognuno quindi si deve prendere la piena responsabilità di quello che dice”.