Sassuolo-Roma, Mourinho attacca l'arbitro Marcenaro, il Var Di Bello e Berardi: "Non ha rispetto"

Ennesimo show dell'allenatore della Roma alla vigilia del match col Sassuolo: i dubbi sul direttore di gara e i suoi assistenti e la frecciata alla stella della Nazionale.

02-12-2023 15:32

Dopo il Servette aveva attaccato alcuni suoi giocatori, stavolta José Mourinho se la prende…col resto del mondo. O quasi. Nuovo, clamoroso show dell’allenatore della Roma nella conferenza stampa che precede la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Lo Special One ammette di essere preoccupato ed elenca puntualmente i motivi della sua ansia: l’arbitro, l’addetto al Var e un giocatore della squadra avversaria, non solo bravo ma scaltro.

Mourinho, con chi ce l’aveva dopo il Servette?

Per prima cosa lo Special One chiarisce che non intende fare i nomi dei destinatari dei suoi strali dopo il match di Europa League pareggiato a Ginevra:

Vi avverto, è una perdita di tempo se pensate che dica il nome dei giocatori a cui mi riferivo. Internamente sì, ne abbiamo parlato. Più positivo è il rapporto che hai con una persona, più è facile riuscire a dire ciò che si pensa realmente. Il rapporto coi miei è buono, molto buono. Ma pubblicamente non dirò nulla. Dobbiamo solo pensare a stare uniti, tutti, perché quella col Sassuolo per diversi motivi è una sfida insidiosa, contro un'ottima squadra, con un buon allenatore e un buon progetto, che può preparare ogni partita per una settimana. Ci hanno messo spesso in difficoltà.

Sassuolo-Roma, tutti i motivi di preoccupazione

Ma non è solo la forza del Sassuolo a preoccupare Mourinho. Ci sono altri motivi, che il tecnico portoghese elenca minuziosamente:

Mi preoccupa l’arbitro (Marcenaro, ndr), lo abbiamo avuto tre volte come IV Uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una sfida di questo livello. Non è una partita da poco, la Roma è a tre punti dal quarto posto, è una sfida super importante per noi. Ma non mi piace neanche il Var (Di Bello, ndr). E poi c’è Berardi. Un giocatore fantastico, lo amo. Ma bisogna avere un po’ più di rispetto per gli avversari e per il gioco. Lui è destabilizzante, prende tutti in giro, prende rigori, falli, cartellini gialli: lo amo e lo odio, ma se fosse un mio giocatore avrebbe grandi problemi con me.

Il mercato della Roma: chi può arrivare a gennaio?

Chiusura sul mercato e sul possibile rinforzo in difesa: