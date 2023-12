Roma, Totti celebra Mourinho e svela i retroscena dell'incontro con Spalletti: "È stato bellissimo"

La situazione della Roma, Mourinho, la coppia Lukaku-Dybala e il recente incontro con Spalletti: questi gli argomenti trattati da Totti nell'intervista alla radio della Lega Serie A

01-12-2023 21:33

Nel corso di un’intervista rilasciata alla radio della Lega Serie A durante lo YouTube Festival 2023, Francesco Totti ha parlato di Jose Mourinho, della Roma, dei suoi protagonisti come Romelu Lukaku e Paulo Dybala, ed è tornato anche sull’incontro con il suo ex allenatore Luciano Spalletti, chiamato a risollevare le sorti della Nazionale italiana.

Il gol più bello, su 250

Nel corso dell’intervista rilasciata alla radio della Lega Serie A, è stato chiesto a Francesco Totti quale sia secondo lui il suo gol più bello tra i 250 che ha messo a referto nel massimo campionato italiano: “Il gol più bello? Non è facile, direi o Milano o Genoa. Sono due gol stupendi ma totalmente diversi”. Er Pupone si riferisce al pallonetto fatto a Julio Cesar nel 2005 in occasione di Inter-Roma 2-3, e al gol al volo di mancino segnato nel 2007 in Sampdoria-Roma 2-4.

Su Mourinho, Lukaku, Dybala e la Roma

Totti ha parlato anche della sua Roma, soffermandosi sulla sua coppia d’attacco e su Jose Mourinho, che avrebbe avuto con piacere come suo allenatore:

Venire allenato da Mourinho alla Roma? Mi sarebbe piaciuto. Già giocare è una cosa piacevole, soprattutto crescendo la maglia giallorossa. Mi sarebbe piaciuto averlo come tecnico. Meglio Totti-Batistuta o Lukaku-Dybala? Io la risposta la conosco, ma non te la dico. Io schiererei tutti e quattro insieme.

La leggenda giallorossa ha anche analizzato cosa manca a questa Roma per poter fare il definitivo salto di qualità:

La continuità nei risultati, è la realtà. Quando non vinci sempre ci sono questi alti bassi e a Roma siamo abbastanza abituati. Avendo un grande tecnico che ha stimoli e motivazioni giuste, penso dipenda tutto dai calciatori

Su Spalletti e la Nazionale

Totti ha anche parlato del recente incontro con il suo ex allenatore Luciano Spalletti, con il quale si erano interrotti i rapporti dopo l’ultima esperienza del toscano sulla panchina giallorossa: