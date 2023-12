Servette-Roma, moviola: il rigore non fischiato e quel giallo pesantissimo

La prova dell’arbitro Stefanski a Ginevra, per la penultima giornata della fase a gironi di Europa League, analizzata ai raggi x. Ben sei gli ammoniti

01-12-2023 06:11

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Quarantasei anni, polacco, l’arbitro Daniel Stefanski – designato per Servette-Roma di Europa League – è un funzionario esperto che ha passato anni a supervisionare le partite di Europa League e le partite internazionali della Nations League e delle qualificazioni ai Mondiali. In gare internazionali, Stefanski ha sempre tirato fuori almeno un giallo a gara ed il record di 9 cartellini è stato toccato in una occasione: durante Ungheria-Androrra, gara valevole per le qualificazioni al Mondiale 2014, il fischietto sventolò la bellezza di 8 gialli (3 all’Ungheria e 5 agli andorrani) ed un rosso (a seguito del secondo giallo al giocatore nazionale andorrano San Nicolas) ma come se l’è cavata ieri a Ginevra?

I precedenti di Stefanski con le due squadre

Per il fischietto classe ’77 si tratta del primo incrocio sia con i giallorossi che con gli svizzeri. Più di 400 partite arbitrate, nei 5 precedenti con squadre italiane (2 volte la Lazio, Torino, Atalanta, Napoli e Fiorentina) non c’è mai stato un pareggio, ma il bilancio è perfettamente in equilibrio: 3 vittorie e 3 sconfitte.

Stefanski ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dawid Golis e Michal Obukowicz, con Wojciech Myc IV uomo, Piotr Lasyk al Var e Pawel Pskit all’AVAR l’arbitro ha ammonito 6 giocatori, di cui 3 della squadra di Mourinho: Ammoniti: Cognat, Antunes, Rouiller (S); Cristante, N’Dicka, Belotti (R). Recupero: 2′ pt, 6′ st.

Servette-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 22′ regolare il gol dello 0-1 di Lukaku, tenuto in gioco da Tsunemoto sull’assist di Llorente. Al 57′ regolare l’uscita di Svilar su Bedia: il portiere prende il pallone e lo manda in corner, non è rigore. Al 92’ giusta l’ammonizione che impedirà a Ndicka di giocare contro lo Sheriff: intervento in netto ritardo su Guillemenot. In conclusione prova discreta del fischietto polacco in Servette-Roma.