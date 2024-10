Pagelle di Cagliari-Torino 3-2, non bastano Sanabria e Linetty: decisivi Viola, Palomino e l'autogol di Coco

I top e flop del match tra Cagliari e Torino, valevole per l'ottava giornata di campionato. I rossoblù si prendono i 3 punti in rimonta, tanti rimpianti per i granata.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Cagliari batte il Torino e conquista tre punti preziosi per la lotta salvezza. La formazione di Nicola trova il vantaggio nel primo tempo con la punizione di Viola ma si fa rimontare immediatamente da Sanabria. Nel secondo tempo, poi, la partita cambia radicalmente col Toro che si porta in vantaggio grazie all’azione individuale di Linetty. Quando il più sembra fatto i granata si lasciano sopraffare dal colpo di testa di Palomino e dall’autorete finale di Saul Coco.

Le scelte di Nicola e Vanoli

Davide Nicola punta sulla continuità per il suo Cagliari. Dunque conferma quasi totale per l’11 che è riuscito a sterzare nelle precedenti giornate di campionato risollevandosi da una situazione di classifica assai delicata. Ciò comporta alla rinuncia dal primo minuto di giocatori come Marin e Gaetano. Nel Torino, invece, il grande problema sono gli infortuni che hanno tolto a Vanoli Zapata, Ilic, Borna Sosa e pure Pedersen. In attacco la coppia scelta è scontata con Sanabria e Adams più Vlasic a supporto.

Viola chiama, Sanabria risponde

Nella prima frazione di gioco sono i sardi a fare qualcosa in più. Riescono anche a trovare il gol del vantaggio con Mina, annullato in seconda battuta dal direttore di gara complice il fallo del centrale colombiano compiuto per liberarsi dell’avversario e andare al tiro. Ad ogni modo è questione di minuti: la rete buona la segna Viola su punizione, una delle specialità della casa. (inesistente però il fallo di Coco fischiato). L’emozione dell’1-0 dura poco però perché Lazaro da angolo becca la testa di Sanabria per l’immediato pareggio granata.

L’autogol di Coco consegna i 3 punti ai sardi

Nella ripresa la scossa la dà Linetty con un’azione personale grazie alla quale firma il 2-1. Il centrocampista polacco non segnava da due anni e col Toro ne aveva fatti solamente 2 in 118 presenze. Ma la partita dai mille volti cambia ancora una volta direzione. Il Cagliari non molla e trova prima il pareggio con Palomino e infine completa la rimonta perfetta grazie all’autogol di Coco. Divertimento e spettacolo all’Unipol Domus, soprattutto per Nicola che si porta a casa i 3 punti.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Top e flop del Cagliari

Luperto 7.5 Un gigante. Di gran lunga migliore in campo.

Un gigante. Di gran lunga migliore in campo. Viola 7 Giocatore determinante, entra in tutte le azioni offensive dei rossoblù. Poi la punizione non sorprende neanche più.

Giocatore determinante, entra in tutte le azioni offensive dei rossoblù. Poi la punizione non sorprende neanche più. Palomino 7 Bravo a sfruttare la sponda di Luperto per raddrizzare la barca.

Bravo a sfruttare la sponda di Luperto per raddrizzare la barca. Piccoli 6,5 Gli manca solo il gol, perché fa davvero tutto bene. O quasi, appunto.

Gli manca solo il gol, perché fa davvero tutto bene. O quasi, appunto. Yerry Mina 5,5 Si fa difficoltà a mettergli un voto negativo per la leadership che mette in campo. Però grande e grosso com’è si fa beffare da Sanabria in occasione dell’1-1. Un errore che pesa.

Si fa difficoltà a mettergli un voto negativo per la leadership che mette in campo. Però grande e grosso com’è si fa beffare da Sanabria in occasione dell’1-1. Un errore che pesa. Makoumbou 5,5 E’ il centrocampista meno dotato tecnicamente e si vede, sebbene provi comunque a fare il suo.

Top e flop del Torino