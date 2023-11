Pagelle di Frosinone-Empoli 2-1: Ibra sembra Zlatan, gol e assist. Cuni-Caputo, bomber implacabili

Top e flop della partita Frosinone-Empoli, valevole per l'11° giornata di serie A 2023/2024: Ibrahimovic incanta a 17 anni, Mazzitelli super, bocciature per Gyasi e Ismajli

06-11-2023 20:29

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Un ottimo Frosinone batte l’Empoli allo Stirpe nel posticipo del lunedì valevole per l’11a giornata di Serie A e torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte di fila. Prestazione maiuscola dei ragazzi di Di Francesco, che salgono a quota 15, a -1 da Monza e Lazio. Troppo rinunciatari i toscani, che hanno punto soltanto nei primi minuti di gioco per poi sparire dal campo. Top e flop di Frosinone-Empoli e il tabellino del match dello Stirpe nella nostra analisi.

Frosinone-Empoli, la chiave della partita

Dopo due ko in campionato, Di Francesco si affida alla linea verde. Età media bassissima per i padroni di casa, che scendono in campo allo Stirpe con Soulé, Reinier e il 17enne Ibrahimovic alle spalle dell’albanese Cuni, preferito a Cheddira. Andreazzoli lancia il talento dell’Under 21 Fazzini al posto dello squalificato Maleh, mentre in attacco Gyasi e Cancellieri giocano larghi nel tridente con Ciccio Caputo come terminale offensivo. Il primo brivido dopo 90 secondi: gran tiro di Cancellieri dalla distanza e palla che bacia la traversa. L’ex Lazio è il più ispirato dei suoi: splendido un suo cross per Gyasi che, tutto solo davanti a Turati, buca clamorosamente la palla. Al 21′ l’Empoli combina la frittata: pallaccia di Berisha a Ismajli, Ibrahimovic porta via la palla al difensore azzurro e serve Cuni che insacca. Subentra il Var a salvare gli ospiti: il gol è infatti annullato per fuorigioco.

Rivivi tutte le emozioni della partita

Nella ripresa il Frosinone schiaccia l’Empoli nella sua metà campo, che non riparte più. Mazzitelli prende un palo con uno splendido tiro a giro da fuori, poi, al 58′, Ibrahimovic crossa in mezzo e Cuni fa esplodere lo Stirpe con un colpo di tacco da sogno che beffa Berisha. La reazione dei toscani non arriva e sono ancora i laziali a sfiorare il raddoppio con un’altra conclusione super di Mazzitelli che centra un altro legno. Al 74′ arriva il meritato 2-0 che porta la firma del migliore in campo: Ibrahimovic. All’86’ fiammata dell’Empoli: cross di Cambiaghi e Caputo accorcia. Il bomber toscano si ripete subito dopo tra l’incredulità dello Stirpe, ma la rete dell’attaccante è annullata per fuorigioco.

I top e flop del Frosinone

Ibrahimovic 7,5: Non sarà Zlatan, ma a 17 anni è già decisivo, eccome. Dopo il sigillo in Coppa Italia, l’assist per Cuni e un’altra perla con un siluro all’incrocio: lo Stirpe è già pazzo di Arijon.

Non sarà Zlatan, ma a 17 anni è già decisivo, eccome. Dopo il sigillo in Coppa Italia, l’assist per Cuni e un’altra perla con un siluro all’incrocio: lo Stirpe è già pazzo di Arijon. Cuni 7: Il Var gli nega la gioia del primo gol in Serie A. L’appuntamento è rimandato al secondo tempo, quando s’inventa un meraviglioso gol di tacco.

Il Var gli nega la gioia del primo gol in Serie A. L’appuntamento è rimandato al secondo tempo, quando s’inventa un meraviglioso gol di tacco. Mazzitelli 7: Il centrocampista romano è sempre pericoloso con i suoi inserimenti. Dà vita a un bel duello con Fazzini, che ha il compito di arginarlo. Fantastico il tiro a giro da fuori area che si stampa sul palo. La sfortuna lo prende di mire: altro destro a giro da urlo e altro legno.

Il centrocampista romano è sempre pericoloso con i suoi inserimenti. Dà vita a un bel duello con Fazzini, che ha il compito di arginarlo. Fantastico il tiro a giro da fuori area che si stampa sul palo. La sfortuna lo prende di mire: altro destro a giro da urlo e altro legno. Monterisi 6,5: Un salvataggio provvidenziale in scivolata su Gyasi che vale quanto un gol.

Un salvataggio provvidenziale in scivolata su Gyasi che vale quanto un gol. Marchizza 6,5: Distratto quando si perde Gyasi, che, per sua fortuna, non conclude da pochi passi. Si rifà con un assist da applausi per Ibra e spingendo per tutta la partita.

Distratto quando si perde Gyasi, che, per sua fortuna, non conclude da pochi passi. Si rifà con un assist da applausi per Ibra e spingendo per tutta la partita. Soulé 6+: Non sempre le sue scelte si rivelano giuste, ma la sua qualità lo rende il giocatore più imprevedibile del Frosinone. È la luce della squadra di Di Francesco, fondamentale.

Non sempre le sue scelte si rivelano giuste, ma la sua qualità lo rende il giocatore più imprevedibile del Frosinone. È la luce della squadra di Di Francesco, fondamentale. Okoli 5,5: Già in sofferenza con Gyasi, si fa beffare da Caputo nel finale con troppo facilità.

I top e flop dell’Empoli

Caputo 6,5: La prima palla giocabile gli arriva al minuto 86 e non perdona. Una sentenza, il buon Ciccio.

La prima palla giocabile gli arriva al minuto 86 e non perdona. Una sentenza, il buon Ciccio. Cambiaghi 6,5: Entra in campo e confeziona subito l’assist per Caputo.

Entra in campo e confeziona subito l’assist per Caputo. Cancellieri 6: Nella prima parte della partita dà il tormento alla retroguardia ciociara. Gli basta poco più di un minuto per colpire la traversa con un gran tiro. Poco dopo serve un assist meraviglioso a Gyasi, che manca di cattiveria. Nella ripresa scende in campo la sua controfigura e non ne indovina una.

Nella prima parte della partita dà il tormento alla retroguardia ciociara. Gli basta poco più di un minuto per colpire la traversa con un gran tiro. Poco dopo serve un assist meraviglioso a Gyasi, che manca di cattiveria. Nella ripresa scende in campo la sua controfigura e non ne indovina una. Luperto 5,5: Sempre molto concentrato, il capitano, nei primi 45 minuti. Nella ripresa i padroni di casa dominano e la difesa azzurra annaspa.

Sempre molto concentrato, il capitano, nei primi 45 minuti. Nella ripresa i padroni di casa dominano e la difesa azzurra annaspa. Berisha 5: In pochi minuti un’uscita a vuoto e un passaggio killer a Ismajli che porta al gol di Cuni, annullato dal Var. Sul tacco dell’albanese è poco convinto.

In pochi minuti un’uscita a vuoto e un passaggio killer a Ismajli che porta al gol di Cuni, annullato dal Var. Sul tacco dell’albanese è poco convinto. Ismajli 5: Il disastro con Berisha è cancellato dal Var. Si fa sovrastare da Cuni in occasione del gol del Frosinone.

Il disastro con Berisha è cancellato dal Var. Si fa sovrastare da Cuni in occasione del gol del Frosinone. Gyasi 5: Dopo 8′ si divora un’occasione colossale solo davanti a Turati. In un’altra circostanza si beve Okoli, ma poi spara debolmente verso la porta avversaria. Nel momento della preparazione c’è, ma quando si tratta di dover dare l’ultima zampata viene a mancare.

Il tabellino di Frosinone-Empoli:

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Soulé (88′ Oyono), Reinier (83′ Brescianini), Ibrahimovic (80′ Caso); Cuni (80′ Kaio Jorge). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Oyono, Vanzelli, Lulic, Kverndaze, Bourabia, Baez, Garritano, Cheddira, Caso. All. Di Francesco

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni (77′ Cacace); Marin (62′ Ranocchia), Grassi (77′ Kovalenko), Fazzini; Gyasi (62′ Cambiaghi), Caputo, Cancellieri (70′ Baldanzi). A disposizione: Caprile, Perisan, Ebuehi, Guarino, Shpendi, Maldini. All: Andreazzoli

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 58′ Cuni, 74′ Ibrahimovic, 86′ Caputo

