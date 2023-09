Pagelle di Inter-Sassuolo 1-2: Berardi dipinge calcio. Sommer, che papera! Dumfries non basta

Top e flop della partita Inter-Sassuolo, valevole per la 6° giornata di serie A 2023/2024: Dumfries fa volare la capolista, Berardi la riporta sulla terra. Sommer in serata no!

27-09-2023 22:47

Chi ferma l’Inter? Dopo Monza, Cagliari, Fiorentina, Milan ed Empoli tocca al Sassuolo provarci. I neroverdi arrivano all’appuntamento di San Siro con grande entusiasmo, reduci dall’imponente impresa del Mapei Stadium contro la Juventus. La squadra di Inzaghi parte con intensità provando a schiacciare gli avversari. Dumfries prima dello scoccare del duplice fischio del primo tempo riesce a portare in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa si accende Berardi che confeziona l’assist per Bajrami e si mette in proprio per completare l’operazione rimonta. La capolista frena la corsa. Altra gioia immensa per gli emiliani.

Inter-Sassuolo, la chiave della partita

Altro che turnover per il turno infrasettimanale. Simone Inzaghi non sottovaluta il Sassuolo e schiera quella che in questo momento possiamo definire come la formazione titolare. Ed in effetti il bilancio dei confronti diretti tra le due squadre era solo lievemente a favore del team nerazzurro: 10 successi contro gli 8 degli emiliani. Anche Dionisi, dal canto suo, pare aver trovato una quadra con la riproposizione dell’undici che ha battuto la Juventus, al netto del recuperato Consigli che prende il posto di Cragno. I padroni di casa partono subito forte, con gli ospiti che comunque attendono e ripartono. Sommer viene chiamato in causa un paio di volte. Ma è Dumfries uno dei più attivi e infatti la sblocca lui: rientro sul sinistro e tiro potente nell’angolino per l’1-0 della Beneamata.

Nella ripresa il Sassuolo commette qualche ingenuità difensiva, che l’Inter però non capitalizza. Erlic va vicino al gol su assist di Berardi ma la sua torsione di testa è imprecisa e la palla va fuori. E’ il preludio al gol, perché passa scarso un minuto e Berardi inventa dal nulla una giocata per mandare in porta Bajrami: la papera di Sommer gli spalanca la porta per l’1-1. Dionisi a quel punto ci crede e fa cambi addirittura offensivi. Fa bene perché i suoi ragazzi sono in condizione e Berardi infatti si inventa un eurogol a giro di sinistro con palla messa all’incrocio. Allora è Inzaghi a cambiare: 4 volti nuovi. L’ex Frattesi il primo a dare segnali ma Consigli in uscita gli tarpa le ali. Poi Sommer prova a farsi perdonare su Laurienté. Poi ci prova Acerbi in girata: tra le mani di Consigli. Finisce così. Berardi costringe l’Inter alla sua prima sconfitta stagionale.

Inter, cosa ha funzionato

Sconfitta inattesa per la capolista. Che parte anche bene, con fiducia di poter portare a casa la partita. L’approccio è stato indubbiamente buono per la formazione di Simone Inzaghi che poi ha finito per pagare dazio alla stanchezza. Ci sta, sebbene siamo ancora ad inizio stagione. Il valore della rosa rimane comunque importante per l’Inter, anche se è necessario trovare maggiori alternative ai titolari. Dal punto di vista tattico, comunque, le certezze del passato restano invariate.

Inter, cosa non ha funzionato

Qualche elemento nella rosa nerazzurra sembra stanco. Forse Inzaghi non crede troppo nelle alternative. Vero è che nel reparto avanzato ce ne sono davvero poche, con l’infortunio di Arnautovic. Lautaro e Thuram oggi erano spenti e contro una formazione ben messa in campo trovare spazi è stato difficile. A centrocampo oggi si sono visti tanti errori, insoliti per l’Inter di inizio stagione.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 5. Paperaccia sul gol di Bajrami. Fino a quel momento invece si era fatto trovare pronto.

Darmian 6,5. Il Var monitora il suo intervento su Pinamonti ma è sulla palla. Perfetto.

Acerbi 6. Preferito a De Vrij, solita gara senza macchie.

Bastoni 5,5. Fatica a contenere Berardi.

Dumfries 6,5. Quando la sua squadra può fare una partita offensiva lui si sente più a suo agio. Sgroppa che è una bellezza nel primo tempo, poi segna pure. Anche nella ripresa rimane propositivo, anche se intorno a lui calano tutti.

Barella 5,5. Tanta voglia che si tramuta in imprecisione.

Calhanoglu 6. Un errore grave che per poco non spalanca la porta a Bajrami. Però a centrocampo è autoritario, la sua presenza si fa sentire.

Mkhitaryan 5. Il meno vivace dei suoi. Si perde Bajrami in occasione del gol dell'1-1.

Dimarco 6. Tanti cross, non tutti a buon fine. Non la sua miglior partita, ma certamente non è insufficiente.

Lautaro Martinez 5,5. Un'opportunità nel finale con palla a lato. Non basta.

Thuram 5,5. Dirompente nei primi minuti di gioco. Il problema è che con lo scorrere della clessidra le iniziative diminuiscono drasticamente fino a spegnersi

De Vrij 6. Si piazza là dietro in un momento in cui la squadra è in difficoltà. Per sua fortuna, però, il Sassuolo si limita più a gestire che ad affondare.

Frattesi 6. Entra con verve, da ex prova a dare fastidio in zona offensiva.

Carlos Augusto 6. Da quella parte c'è Berardi per cui è costretto sempre a guardarsi le spalle.

Sanchez 5,5. Non incide.

Top e flop del Sassuolo

Berardi 8 Un genio assoluto. Colpi di tacco, giocate di alta classe come l'assist per Bajrami e quello precedente di tacco per Toljan. Poi segna un gol che è una meraviglia.

Erlic 6,5 Di fronte ha due attaccanti temibili come Lautaro e Thuram, se la cava egregiamente. Avrebbe potuto anche far gol, ma non è un centravanti e si vede.

Boloca 6,5 Giocatore interessante. Tocca molti palloni, non ha paura di giocarli mostrando notevole personalità.

Laurienté 6,5 Due indizi fanno una prova. Positivo pure oggi, sugli standard dello scorso anno.

Vina 5 Oggi Dumfries è un cliente parecchio scomodo. Lui però lo molla con troppa leggerezza.

Pinamonti 5,5 Si muove bene ma è dura farsi largo tra i tre centrali nerazzurri.

Inter-Sassuolo: il tabellino del match

INTER-SASSUOLO 1-2



RETI: 45’+1 Dumfries (I), 54′ Bajrami (S), 63′ Berardi (S)

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (dal 68′ De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dall 85′ Klaassen), Mkhitaryan (dal 68′ Frattesi), Dimarco (dal 68′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (dal 68′ Sanchez). All.: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (dall’81’ Ferrari), Viti (dal 61′ Tressoldi), Vina (dal 46′ Pedersen); Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami (dal 61′ Castillejo), Laurienté; Pinamonti (dal 79′ Defrel). All.: Alessio Dionisi.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Note: Recupero 2′ pt; 6′ st. Ammoniti: Inzaghi (I), M. Henrique (S)

