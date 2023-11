Pagelle Sassuolo-Salernitana 2-2: Thorstvedt letale, Ochoa è un muro, Ferrari inguardabile

Top e flop della partita Sassuolo-Salernitana, valevole per la 12° giornata di serie A 2023/2024: doppio Thorstvedt, Ochoa pazzesco. Bene Ikwuemesi. Ferrari e Daniliuc disastrosi

Spettacolo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana, prima gara della 12a giornata di Serie A. Finisce 2-2, con la doppietta di Thorstvedt grazie alla quale i padroni di casa rimediano al doppio svantaggio. Gol, emozioni, errori, parate pazzesche di Ochoa e un punto per parte che non serve a nessuno. Per gli emiliani sesta gara senza vittorie, la Salernitana resta all’ultimo posto e con Lione e Almeria si conferma una delle tre squadre dei maggiori cinque campionati europei a non aver mai conquistato l’intera posta in palio. Top e flop di Sassuolo e Salernitana e il tabellino del match nella nostra analisi.

Sassuolo-Salernitana la chiave della partita

Dionisi col solito 4-2-3-1: in mediana Thorstvedt con Boloca, l’ex Milan Castillejo schierato da sottopunta. Inzaghi cambia rispetto al Napoli: la Salernitana lascia il 4-2-3-1 per passare al 4-3-2-1, con Bohinen playmaker e l’accoppiata Tchaouna-Dia a supporto di Ikwuemesi; solo panchina per Candreva.

Il campo dà subito ragione a SuperPippo: al 5′ il Sassuolo sbaglia il fuorigioco sul passaggio di Mazzocchi per Ikwuemesi e il 22enne nigeriano fredda Consigli. Un’azione che, ancora una volta, mette in evidenza tutti i limiti difensivi dei neroverdi, la cui reazione sbatte contro un Ochoa che, con uno strepitoso intervento, si oppone a Castillejo.

Al 17′ i granata calano il bis: verticalizzazione di Tchaouna, altro disastro della linea della squadra di casa, e Dia non sbaglia. Poi sale in cattedra Berardi: l’attaccante neroverde sfiora il gol con una potente conclusione dal limite, quindi, al 35′, avvia l’azione che porta al tap in di Thorstvedt su assist di Defrel. Questa volta è la Salernitana a mostrare le proprie fragilità difensive, non a caso è la squadra che ha incassato più reti in campionato. Gli ospiti accusano il colpo, mentre il Sassuolo acquisisce fiducia: Pinamonti centra il palo con una sassata a giro dalla distanza e Boloca sfiora il pareggio, sempre con un tiro da fuori. Ma pochi istanti prima dell’intervallo Tchaouna ad andare vicinissimo al tris. Si chiude così un primo tempo spettacolare, con tre sigilli, diverse ripartenze, ma anche macroscopici errori.

La ripresa si apre col Sassuolo che pigia il piede sull’acceleratore e, a pochi minuti dal rientro dagli spogliatoi, trova il gol del 2-2 con un altro straordinario inserimento di un Thorstvedt versione Thor. Inzaghi prova a rianimare una Salernitana ferita con i cambi: dentro Candreva, dentro addirittura il gigante Simy, da tempo sparito dai radar. È il Sassuolo a crederci di più, tuttavia la rete del definitivo sorpasso non arriva per via delle prodezze di un Ochoa che abbassa la saracinesca.

I top e flop del Sassuolo

Thorstvedt 7,5: Seconda partita consecutiva a bersaglio per il vichingo. Ma questa volta esagera: doppietta, con due inserimenti perfetti. La Salernitana è la sua vittima preferita: aveva infatti timbrato il cartellino anche la scorsa annata.

I top e flop Salernitana

Ochoa 7,5: A 38 anni ha ancora riflessi felini: semplicemente fantastica la sua parata su conclusione ravvicinata di Castillejo. Nel finale si rende protagonista di un clamoroso doppio miracolo prima su Volpato e poi Laurienté. E ancora un riflesso pazzesco su Berardi dopo il palo di Mulattieri.

Il tabellino di Sassuolo-Salernitana

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo (72′ Volpato), Defrel (72′ Laurientè); Pinamonti (81′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Bajrami, Ceide, Viti, Lipani, Tressoldi. Allenatore: Alessio Dionisi.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc (46’Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen (60′ Legowski), Maggiore (83′ Martegani); Tchaouna (55′ Candreva), Dia; Ikwuemesi (55′ Simy). A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Stewart, Kastanos, Gyomber, Lovato. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini

Ammoniti: Ikwuemesi, Toljan, Thorstvedt

Marcatori: 5′ Ikwuemesi, 16′ Dia, 35′ e 51′ Thorstvedt