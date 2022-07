Palermo, Baldini: "Mie dimissioni? Non ero al centro del progetto"

28-07-2022 16:05

Silvio Baldini torna sulle dimissioni da allenatore del Palermo comunicate nella giornata di ieri assieme al DS Castagnini. Per entrambi, la motivazione è semplice: non sentirsi al centro del progetto della nuova proprietà, il City Group che controlla anche il più noto Manchester City. Alla base della scelta non ci sarebbero divergenze di mercato, ma una differente visione di obiettivi e programmi per la stagione entrante. Secondo l’ex tecnico rosanero, infatti, il gruppo sarebbe stato smembrato con alcuni calciatori e membri dello staff che hanno ricevuto una proposta di contratto annuale alle stesse cifre della C solamente nella giornata di ieri. “Lascio con dignità. Non ci sono i presupposti per lottare in serie A”. In lizza per la panchina, Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, appena liberatosi dallo Shaktar Donetsk.