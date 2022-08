Palermo, è ufficiale: il Genio torna a casa. Corini è il nuovo allenatore

07-08-2022 14:18

Ha ragione Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Eugenio Corini è infatti il nuovo allenatore del Palermo. La società rosanero l’ha ufficialmente comunicato oggi, domenica 7 agosto.

‘Il Genio’, 52 anni compiuti lo scorso 30 luglio, torna quindi nella squadra in cui ha giocato per quattro anni (dal 2003 al 2007) e per la quale è stata anche capitano. Con il Palermo, da giocatore Corini ha collezionato 129 presenze e 25 reti. Nel 2004-2005, poi, è stato uno degli artefici della storica qualificazione in Coppa Uefa. Il ‘Genio’ è già stato (per poco) anche allenatore dei rosanero nella stagione 2016-2017. Corini ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la giornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11. “Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l’ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al Genio” si legge nella nota del club.