Palermo, grave lutto per l'ex Zamparini: morto il figlio di 23 anni

Grave lutto per Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo. Il figlio dell’imprenditore è morto all’età di appena 23 anni: Armando Zamparini, il quinto figlio e il più piccolo dell’ex numero uno del club rosanero, è stato trovato senza vita in una stanza di un albergo a Londra.

Non sarebbero ancora chiare le cause del decesso, stando alle prime notizie si tratterebbe però di un arresto cardiaco. Il giovane si trovava nella capitale inglese per studi, dopo aver conseguito la laurea di primo livello. La polizia di Londra ha aperto le indagini sulla morte del figlio di Zamparini, partito insieme alla moglie per la Gran Bretagna subito dopo aver appreso la tragica notizia.

Non sono mancati messaggi dal mondo del calcio, specialmente dal Palermo. Zamparini ha legato il suo nome a quello del club rosanero per sempre, dopo aver portato la squadra del capoluogo siciliano in Serie A. Per ben 15 anni è stato il presidente del Palermo, fino al 2017.

Dopo la tremenda notizia, il Palermo ha voluto mandare un messaggio di cordoglio a Zamparini per la grave perdita: “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di Armandino – si legge in una nota della società – è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”.

OMNISPORT | 01-10-2021 17:49