Palio di Siena dell’Assunta: cavalli, fantini e contrade del 16 agosto 2023

I cavalli al via: Abbasantesa, Anda e Bola, Antine Day, Reo Confesso, Schietta, Tabacco, Viso D’Angelo, Vitzichesu, Zenis e Zio Frac . Le contrade: Aquila, Bruco, Chiocciola, Drago, Giraffa, Istrice, Oca, Pantera, Tartuca e Torre

13-08-2023 14:27

Decisi cavalli e fantini che correranno per le dieci contrade senesi il Palio di Siena dell’Assunta, in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 agosto 2023 in Piazza del Campo. Alla presenza del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e su indicazione dei capitani di Aquila, Bruco, Chiocciola, Drago, Giraffa, Istrice, Oca, Pantera, Tartuca e Torre il lotto dei papabili si è livellato con l’esclusione di Violenta da Clodia, Tale e Quale e Remorex.

Nei dieci definitivi hanno trovato posto Abbasantesa, Anda e Bola, Antine Day, Reo Confesso, Schietta, Tabacco, Viso D’Angelo, Vitzichesu, Zenis e Zio Frac.

Il dettaglio della decina: Reo Confesso è il cavallo più anziano (13 anni); Abbasantesa, Anda e Bola, Antine Day i più giovani (un terzetto di sette anni); Tabacco è il cavallo con più palii alle spalle (ne ha corsi 5); Zio Frac l’unico a essersi aggiudicato un successo; Antine Day e Zenis i due esordienti.

La Tratta del 13 agosto

35 i cavalli ammessi, 12 dei quali con accesso di diritto. Nel dettaglio: Abbasantesa, Anda e Bola, Astoriux, Remorex, Reo Confesso, Tabacco, Tale e Quale, Ungaros, Veranu, Violenta da Clodia, Viso d’Angelo e Zio Frac.

Alla dozzina si è aggiunto un ulteriore lotto di 23 cavalli: Amarcord de Mores, Ani’ de Marchesana, Antine Day, Ares Elce, Arestetulesu, Benito Baio Aa, Buran Aa, Chiosa Vince Aa, Compilation Aa, Corallo Sardo Aa, Schietta, Unamore, Urian, Vankook, Varina, Vento Fresco, Vitzichesu, Volcan de Bonorva, Volpino, Zaminde, Zeniata, Zenios e Zenis.

La Tratta – svolta tra le 6.30 e le 7.30 – ha consentito di giungere alla selezione dei 10 cavalli definitivi.

Accoppiamento contrade e cavalli

Abbinamento cavalli e contrade: Aquila, Oca e Pantera – sulla carta – le contrade andate meglio in fase di sorteggio.

Ecco le coppie:

Abbasantesa e Giraffa

Antine Day e Istrice

Anda e Bola e Pantera

Reo Confesso e Chiocciola

Schietta e Tartuca

Tabacco e Torre

Viso d’Angelo e Aquila

Vitzichesu e Drago

Zenis e Bruco

Zio Frac e Oca

Il programma del 16 agosto

La grande attesa – e il conto alla rovescia – sono iniziati: definiti cavalli e contrade, ci si appresta alle ultime 48 ore di trepidazione, preparativi e tradizione. Mercoledì 16 agosto a contendersi la vittoria saranno le sette contrade che si sono conquistate di diritto la presenza all’appuntamento dell’Assunta – ovvero Aquila, Bruco, Drago, Istrice, Oca, Pantera e Torre – cui si sono aggiunte per sorteggio (9 luglio scorso) Chiocciola, Giraffa e Tartuca.

Da calendario, il 16 agosto tutto avrà inizio alle 7.45 con la consueta Messa del Fantino presso la Cappella della Piazza; alle 9 sarà la volta della Provaccia, affrontata in maniera blanda.

Iscrizione e presentazione del giubbetto avverranno alle 10.30 in Municipio. La pista verrà sgomberata alle 16:10, il corte al Campo farà approdo alle 16.50, i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà alle 19 per dare vita al Palio.

Il Palio del 2 luglio: il trionfo di Selva e Tittia

Tutto da pronostico: il Palio del 2 luglio – dedicato alla Madonna di Provenzano – si è chiuso con l vittoria di Giovanni “Tittia” Atzeni per la Selva in sella a Violenta da Clodia. Fantino e cavallo, reduci dal successo del 17 agosto 2022 per il Leocorno, hanno confermato di essere un binomio imbattibile.

Il trionfo di Tittia gli ha permesso di entrare nella storia del Palio e di Siena: unico fantino ad aver conquistato cinque edizioni consecutive del Palio. 10 le sue vittorie personali per un totale di 36 carriere.