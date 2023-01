Palladino: “Il Monza con la Juve può giocarsela di sicuro”

L'allenatore alla vigilia della sfida di Torino: “Rispetto alla partita di Coppa Italia non ci sono differenze”

28-01-2023 13:13

Raffaele Palladino domani a Torino punta al risultato con il suo Monza: “Rispetto alla partita di Coppa Italia con la Juve non c’è nessuna differenza. Dobbiamo scendere in campo con la stessa intensità e mentalità: il Monza non deve cambiare perché deve giocarsela con tutti”.

E poi aggiunge: “Ho avuto il piacere di conoscere Allegri per telefono e grazie a Galliani, che una sera ci ha presentati. Allegri è una persona molto semplice, rende anche il calcio molto semplice, è sei volte campione d’Italia e questo la dice lunga su di lui. Poi, più campioni ci sono più io sono felice: lo spettacolo è più bello, la mia squadra deve essere più attenta e questo la fa crescere”.

Chiosa: “Della Juve ho un ricordo bellissimo, sarà una partita bellissima e emozionante, ma al di là di tutto ci sono tre punti in palio importanti. Sono sicuro che possiamo giocarcela”.