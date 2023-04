Palladino: "Monza maturo, grande prestazione"

Il tecnico dei brianzoli ha commentato la vittoria a La Spezia

28-04-2023 23:23

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato a Sky la vittoria contro lo Spezia: “Era una gara difficile, noi abbiamo un portiere fenomenale come Di Gregorio che ha salvato il risultato e devo fargli i complimenti. Dopo siamo stati bravi a mettere in campo i nostri principi di gioco, la nostra è una squadra con grande cuore che non cala mai intensità. Siamo diventati una squadra matura, non è facile fare un filotto del genere in Serie A”.

“La fase difensiva è stata ottima e abbiamo giocato bene tecnicamente anche se c’è stata qualche scelta sbagliata. La nostra è stata però una grande prestazione, la squadra cresce e si diverte. Io cerco di lasciarla libera, dobbiamo continuare così”.

Sulla sua filosofia di gioco: “Credo che il calcio di oggi non sia più di posizione ma di occupazione degli spazi, oggi i nostri terzi si ritrovavano in attacco e si divertono a giocare in questo modo. Proviamo a imporre il nostro gioco al di là di chi gioca, tutti fanno bene perché è un contesto nel quale ognuno sa cosa fare. Siamo arrivati ad un livello altissimo nella fase di non possesso”.