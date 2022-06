Pallanuoto, Campagna: "Disponibili a giocare venerdì con il Canada"

23-06-2022 21:36

La nazionale italiana di pallanuoto avrebbe dovuto affrontare giovedì il Canada nel match valido per il girone C della coppa del mondo in corso a Sopron, in Ungheria.

La partita è stata rinviata a causa della positività di tre giocatori nordamericani: ora la partecipazione del Canada è appesa a un filo. Se dopo i tamponi di venerdì mattina i positivi dovessero essere al massimo quattro, allora il match con l’Italia sarà recuperato subito venerdì, altrimenti il Canada sarà escluso.

“Ci dispiace non aver giocato questa sera – le parole del ct Campagna -. Adesso aspettiamo l’esito degli ulteriori accertamenti: noi abbiamo dato, dopo aver parlato con la FINA, la disponibilità a recuperare il match contro il Canada venerdì“.