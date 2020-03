Pallanuoto, il Coronavirus spaventa la Whitelegge: via da Bogliasco

Una fuga dettata dal timore del contagio. Rachel Whitelegge, giocatrice statunitense di pallanuoto in forza al Bogliasco 1951, è tornata in patria.

La società ligure "prende atto con rispetto e stupore della decisione di Rachel Whitelegge di far rientro in patria a causa dell'emergenza coronavirus – si legge in un comunicato – Una scelta personale, comunicata dalla diretta interessata alle compagne nelle scorse ore, dettata dai timori derivanti dalla situazione relativa al diffondersi del CoVid-19. Pur non avendo avuto alcun tipo di contatto con persone affette dal virus, Rachel ha preferito porre fine alla sua esperienza nel nostro Paese, optando per un prematuro e inaspettato rientro in California".

SPORTAL.IT | 02-03-2020 13:45