Pallanuoto, l'Ungheria è la prima finalista. Questa sera tocca al Settebello

L’Ungheria è la prima finalista degli Europei di pallanuoto maschile. La nazionale magiara ha superato, nella prima semifinale, la Spagna per 10 a 8 (2-3, 5-2, 0-2, 3-1). Alle 20.30 scenderanno in acqua il Settebello e la Croazia.

Nella semifinali per il 5° posto la Grecia ha battuto il Montenegro per 14-12 (1-2, 2-3, 6-2, 5-5). Ora affronterà, nella ‘finale di consolazione’, la Francia che ha superato la Georgia per 7-5 (1-1, 2-1, 2-1, 2-2). La gara per il settimo posto sarà dunque tra montenegrini e georgiani.

Infine, nella finale per il nono posto la Serbia ha schiantato per 17-1 la Romania(6-1, 3-0, 4-0,4-0), infine l’11° posto è dei Paesi Bassi che hanno battuto Israele per 17-7 (4-1, 2-1, 7-3, 4-2).