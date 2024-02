Pallanuoto, Mondiali di Doha: Setterosa ancora sconfitto dalla Grecia, per Parigi strada in salita

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Come agli Europei di Eindhoven, anche ai Mondiali di Doha il Setterosa viene battuto dalla Grecia nella partita che avrebbe potuto dargli la qualificazione olimpica: l’Italia viene sconfitta per 14-12 dalle elleniche ed eliminata ai quarti del torneo iridato. Ma per Parigi 2024 c’è ancora una speranza: fare meglio del Canada nel tabellone per il 5°-8° posto.

Doveva essere la partita della qualificazione olimpica, s’è trasformata in un altro boccone amaro da buttare giù per il Setterosa, sconfitto ai quarti del Mondiale di Doha 2024 dalla Grecia, così come nella finale per il bronzo agli Europei di Eindhoven dello scorso 13 gennaio. Allora le elleniche strapparono alle azzurre medaglia e pass olimpico, ora l’accesso alla semifinale iridata contro l’Ungheria. Un’occasione persa per la Nazionale del c.t. Carlo Silipo, che ha però ancora una chance per arrivare a Parigi 2024.

Pallanuoto, Setterosa alle Olimpiadi se fa meglio del Canada

Eliminata dalla corsa alla medaglia dei Mondiali, il Setterosa può ancora raggiungere le Olimpiadi piazzandosi meglio del Canada nel tabellone per il 5° posto: il 14 febbraio le nordamericane affronteranno l’Australia nella prima “semifinalina”, ben più arduo il compito delle azzurre, che se la vedranno con l’Olanda campione del mondo uscente e d’Europa in carica, nazionale che ha battuto l’Italia negli ultimi 3 confronti internazionali (Europei di Spalato 2022, Mondiali di Fukuoka 2023 ed Europei del mese scorso ad Eindhoven).

Ricapitolando, le nazionali ad oggi qualificate al torneo femminile di pallanuoto delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono Francia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Australia, Cina, Grecia, Sudafrica e Ungheria. Resta un solo posto, se lo giocano come detto Italia e Canada.

Pallanuoto, Setterosa frenato dalla pressione

Quanto alla partita di oggi, il Setterosa paga un primo quarto in cui è rimasto schiacciato dalla pressione: dopo 8’ la Grecia era avanti 3-0, forte di un 3/5 in superiorità contro lo 0/2 delle azzurre. A partire dal secondo quarto l’Italia di Silipo ha giocato alla pari con le elleniche, ma solo dopo essere precipitata sul 5-1. Le azzurre si sono portate ripetutamente sul -2, senza però mai riuscire a fare davvero paura alle elleniche. Ora servirà un’impresa per approdare alle Olimpiadi.