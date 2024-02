Pallanuoto, Mondiali: Italia alle Olimpiadi. Il Settebello batte gli Stati Uniti e centra il pass per Parigi

Missione compiuta per il Settebello di Sandro Campagna: 13-12 agli americani e via libera per i quarti e per Parigi. Ora tocca al Setterosa di Carlo Silipo contro la Grecia.

11-02-2024 19:30

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Missione compiuta. L’Italia vince lo spareggio senza appello con gli Stati Uniti e centra un doppio obiettivo: in primis l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. Ma, anche e soprattutto, conquista il pass per il torneo olimpico di Parigi 2024, che ancora mancava. Un traguardo che si stava trasformando in un tabù per il Settebello, che aveva fallito la qualificazione sia agli ultimi Mondiali estivi di Fukuoka, sia agli Europei di gennaio in Croazia.

Mondiali pallanuoto, Italia-Stati Uniti sfida senza appello

Per uno scherzo del calendario e soprattutto per la sconfitta beffarda maturata ai rigori nella fase eliminatoria contro l’Ungheria, l’Italia di Sandro Campagna s’era ritrovata nel barrage tra seconde e terze classificate, valido per l’ammissione ai quarti, ad affrontare una corazzata del panorama internazionale: gli Stati Uniti, guidati da Dejan Udovicic, vecchia volpe della pallanuoto balcanica. Un brutto cliente. In caso di sconfitta, il Settebello avrebbe clamorosamente mancato la qualificazione alle Olimpiadi.

Il Settebello di Campagna punto a punto con gli americani

Il match non ha tradito le attese. In particolare, gli Stati Uniti hanno spinto il piede sull’acceleratore sin dall’inizio, scappando via sul +2 e costringendo l’Italia a recuperare. Equilibrio estremo alla fine del primo parziale (3-3), poi l’allungo azzurro nella seconda frazione, chiusa avanti 6-4 e segnata dalle prodezze di Fondelli. Pirotecnico il terzo quarto, chiuso sul 4-4 e con l’Italia capace di arrivare a +2 alla vigilia dell’ultimo, decisivo parziale (10-8).

Decisivi Di Fulvio e Fondelli, Italia a Parigi: tocca al Setterosa

Panico in avvio di ultimo tempo dopo le reti in successione di Hooper e Daube: 10-10. Di Somma in controfuga e Di Fulvio di giustezza firmano il nuovo allungo italiano, poi Di Somma ricaccia indietro gli americani su rigore. Il gol di Bowen nel finale vale solo il 13-12: passa l’Italia, che ringrazia la verve del solito Di Fulvio e di Fondelli, autori di tre marcature a testa. Bene pure Bruni e Di Somma con due. Martedì la sfida alla Grecia per conquistare un posto in semifinale. Un match da giocare in leggerezza, col traguardo olimpico ormai in cassaforte. E lunedì potrebbe essere la volta del Setterosa: sempre contro la Grecia, sempre a una vittoria da semifinale e pass olimpico.