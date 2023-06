Pallanuoto: Setterosa sesto nella World Cup Final

Le azzurre di Silippo sono state battute dalla Grecia per 10-9

26-06-2023 09:06

Sesto posto nella pallanuoto femminile per l’Italia nella World Cup Final, che si è disputata a Long Beach (Stati Uniti). Nella finale per il quinto posto le atlete guidate dal ct Carlo Silippo hanno affrontato la Grecia che si è imposta con il punteggio di 10-9. Il primo quarto è finito in parità (3-3), poi l’Italia ha allungato (4-6). Ma nella seconda parte la Grecia prima si è portata di nuovo in parità (7-7), poi nell’ultimo quarto ha effettuato il sorpasso definitivo.

Il titolo è andato agli Stati Uniti che si sono imposti sui Paesi Bassi per 12-11. Terzo posto per la Spagna (18-15 contro l’Ungheria). Settimo posto, invece, per Israele che ha avuto la meglio sulla Nuova Zelanda (12-11).