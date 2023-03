Vittoria di misura ma importante per la squadra di coach Campagna che all’esordio nel torneo internazionale si fa subito trovare pronta battendo una corazzata in quello che è un grande classico.

Pronti, via: il Settebello c’è. La prima sfida della World Cup 2023 si tinge d’azzurro e lo fa grazie ad una prova di grande temperamento che vede l’Ungheria finire ko 9-8.

La gara è equilibratissima fin dalle prime battute, è un botta e risposta continuo che porta le formazioni andare al riposo sul 4-4 grazie alle reti di Ecuenique, Damonte e Bruni, autore di una doppietta.

Di nuovo in acqua Bruni non si ferma più, l’Italia va sul +3 anche grazie a Di Somma, Fondelli e alla doppietta di Di Fulvio, ma i magiari non ci stanno e nell’ultimo periodo tornano sotto, non abbastanza perché gli azzurri reggono e alla sirena è vittoria.

Domani, sabato, sarà già tempo di sfidare i padroni di casa della Croazia.