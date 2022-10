Pallavolo, Mondiali 2022: quinto successo di fila dell'Italia. 3-1 ai Paesi Bassi

02-10-2022 18:41

L’Italia femminile di pallavolo continua a spadroneggiare in lungo e in largo al Mondiale 2022, trovando il quinto successo di fila in altrettante gare giocate.Il big match del Gruppo A, l’ultimo di questa prima fase, viene dominato dalle azzurre col punteggio di 3-1 (13-25; 25-22; 16-25; 21-25 i parziali).

Partita monumentale oggi di Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci che termina la sua partita con 19 punti (17/30 in attacco) e fa letteralmente quello che vuole da posto 4. Ottima anche la partita di Anna Danesi, autrice di sette muri-punto e di 13 punti totali.

Adesso l’Italia potrà godere di un giorno di riposo e dopo ecco il via della fase successiva: girone di otto squadre, nel quale le azzurre giocheranno contro Argentina, Brasile, Cina e Giappone ma partirà coi risultati già ottenuti in questo gruppo, cioè 5 vittorie e 15 punti, con 15 set vinti e solamente 2 persi.

Il tabellino della partita

Paesi Bassi – Italia 1-3 (13-25; 25-22; 16-25; 21-25)

Paesi Bassi: Savelkoel n.e., Plak 7, Knollema n.e., Lohuis 7, Schoot (L), Buijs 11, Bongaerts 4, Dijkema, Jasper, Daalderop 16, Polder, Timmerman 2, Reesink (L) n.e., Dambrink 1. All. Selinger.

Italia: Lubian, Gennari (L) n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro (L), Fersino, Orro 5, Bosetti 13, Chirichella 4, Danesi 13, Pietrini 19, Nwakalor n.e., Sylla 1, Egonu 20. All. Mazzanti.