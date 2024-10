Pallone d’oro, domani il vincitore: per i bookies un solo candidato. Dove vedere la cerimonia in diretta tv

Ci sono anche Lautaro e Calhanoglu tra le 30 nominations, dopo 21 anni per la prima volta non ci sono i due giganti Messi e Cristano Ronaldo

Sarà un’edizione storica, a suo modo, quella del Pallone d’oro che si assegnerà domani al Théâtre du Châtelet di Parigi, davanti a Ile de la Cité e a meno di un chilometro dal Louvre: si decide chi è il giocatore più forte dell’anno e per la prima volta dopo 21 anni nella lista dei più forti non compaiono i due fenomeni che hanno segnato un’intera generazione. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente vincitori di 8 e 5 edizioni. Un favorito su tutti: Vinicius del Real.

La Giugliano unica italiana che può vincere

Quest’anno non sono stati selezionati italiani, ma figurano alcuni calciatori che giocano in Serie A come Lautaro Martinez, Calhanoglu, Dovbik, Hummels. C’è invece una calcaitrice italiana per il premio femminile: si tratta di Manuela Giugliano. I bookmakers non hanno dubbi. Sarà Vinicius jr, stella del Real Madrid, ad aggiudicarsi il Ballon d’Or 2024. L’attaccante dei Blancos e della Nazionale brasiliana è favoritissimo, quotato a 1.05 da Sisal. È seguito da Rodri, colonna del Manchester City, quotato a 5 volte la giocata.

Le quote dei bookmakers

Inseguono tutti gli altri: il fenomeno inglese Jude Bellingham è dato a 25.00, come Toni Kroos e Dani Carvajal; appena dietro l’interista Lautaro Martinez a 33.00, quindi il centravanti francese Kylian Mbappé, classificatosi terzo nel 2023 e fresco di trasferimento dal Paris Saint-Germain al Real Madrid, quotato a 50.00. Haaland è a 66.00 mentre gli spagnoli Nico Williams e Lamine Yamal sono dati a 100.00.

Dove vederlo in tv

L’evento inizierà alle ore 20.45, con collegamento televisivo a partire dalle 18.45. DAZN ha annunciato che trasmetterà gratuitamente e in esclusiva la cerimonia del Pallone d’Oro 2024 in modo integrale. Durante la cerimonia oltre al Pallone d’Oro maschile e femminile, verranno assegnati anche il Trofeo Yashin (miglior portiere, con Donnarumma candidato), Trofeo Kopa (miglior giovane), Allenatore dell’anno (maschile con Ancelotti e Gasperini in lista e femminile), Club dell’anno (maschile e femminile), Trofeo Gerd Muller (capocannoniere) e Premio Socrates (opere umanitarie).

L’elenco dei candidati al Pallone d’oro

Ecco l’elenco completo dei 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro 2024 (in ordine alfabetico):

Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)

Hakan Calhanoglu (Inter/Turchia)

Dani Carvajal (Real Madrid/Spagna)

Ruben Dias (Manchester City/Portogallo)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/Ucraina)

Phil Foden (Manchester City/Inghilterra)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Spagna)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/Germania)

Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra)

Toni Kroos (Real Madrid/Germania)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria)

Emiliano Martinez (Manchester City/Argentina)

Lautaro Martinez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/Francia)

Martin Odegaard (Arsenal/Norvegia)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/Spagna)

Cole Palmer (Chelsea/Inghilterra)

Declan Rice (Arsenal/Inghilterra

Rodri (Manchester City/Spagna)

Antonio Rudiger (Real Madrid/Germania)

Bukayo Saka (Arsenal/Inghilterra)

William Saliba (Arsenal/Francia)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

Vinicius (Real Madrid/Brasile)

Vitinha (Paris Saint-Germain/Portogallo)

Nico Williams (Athletic Club/Spagna)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Germania)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Svizzera)

Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)