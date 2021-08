Palmeri: L'Inter è da quarto posto, i tifosi non chiedano di più

A cosa può puntare l’Inter campione d’Italia nel campionato che comincia il prossimo week end? Il mercato non è finito ma secondo Tancredi Palmeri sarebbe ingiusto e sbagliato farsi troppe illusioni. Che venga Correa (più probabile secondo lui) o Zapata (per il giornalista di BeinSport alla fine Marotta sceglierà quello che costa di meno) per affiancare Dzeko non cambia il giudizio generale e cioè che questa Inter può aspirare al massimo alla qualificazione Champions, al quarto posto.

Per Palmeri l’Inter rischia la depressione se parte male

Nel suo editoriale per l’Interista Tancredi Palmeri ricorda che mai nella storia un campione in carica aveva smontato così immediatamente la squadra vincitrice: via Conte (e già sarebbe stato sufficiente), via Hakimi e Lukaku e che rimane un ottimo telaio, con dei buoni arrivi, ma che ha perso i tre elementi più straordinari, e che rischia la depressione se le cose cominciassero male.

Palmeri vede la Juventus largamente favorita

Il giornalista scrive che “la Juventus ha ripreso equilibrio con Allegri, e probabilmente aggiungerà Locatelli e Pjanic senza aver perso niente: considerato che l’anno scorso le rose di Inter e Juve si equivalevano, vuol dire che adesso i bianconeri prendono il largo, quindi a meno di sconquassi in questi ultimi 16 giorni di mercato francamente si stenta a pensare a una Juve non solo favorita per lo scudetto, ma proprio largamente favorita”

“Nel frattempo cresce il Napoli, che ha portato un normalizzatore come Spalletti che l’obiettivo alla portata lo raggiunge sempre, ovvero in questo caso la competitività e il piazzamento Champions; e idem vale per Mourinho, che ha un’abitudine al non disperdere punti che da sempre è la lacuna della Roma.

“Paradossalmente la corsa dell’Inter può essere sul Milan: perché Roma e Napoli non avranno Champions ad affaticarli. Ma i tifosi nerazzurri si facciano un favore: non chiedano un rendimento da campioni in carica, perché quella squadra con quella eccellenza non c’è più”

