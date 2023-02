Paniz sul caso plusvalenze: “In Italia non ti perdonano il successo”

L'avvocato e presidente dello Juventus club Parlamento accusa: “Non ti perdonano se sei avanti con i progetti e con le idee”

05-02-2023 13:03

Sul dibattito plusvalenze, che hanno significato per la Juventus finora una penalizzazione di 15 punti in classifica, interviene Maurizio Paniz, avvocato e presidente dello Juventus club Parlamento: “Quanta politica c’è in questa vicenda? Non credo che si possa parlare di politica nel senso puro del termine, c’è un condizionamento da parte del sistema. Il sistema si ribella a chi vince troppo, si oppone a chi ha il coraggio di prendere posizioni importanti che impongono riflessioni dallo stesso sistema, come quello della Superlega, a chi è avanti agli altri con i propri progetti, come quello delle seconde squadre che inizia a dare i propri frutti come la Next Gen. In Italia ti perdonano tutto, tranne il successo e se disturbi i manovratori”.