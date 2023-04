Paola Egonu trascina il Vakifbank nella finale di Coppa di Turchia

L’opposto azzurro è scatenato nella semifinale che vede la sua squadra di fronte al meno quotato Aydin, piazza 19 punti che valgono il 3-0 e vola all’ultimo.

30-04-2023 12:02

Paola Egonu è pronta a giocarsi il suo primo trofeo turco nella finale nazionale dove quest’oggi affronterà il Fenerbahce.

Dopo aver trascinato il Vakifbank nella semifinale con l’Aydin, vincendo 3-0 e mettendo a referto ben 19 punti, Egonu ha l’occasione di regalarsi il primo trofeo di quest’avventura estera che volgerà al termine alla fine della stagione. La corazzata di coach Guidetti si giocherà poi un’altra chance importante nella finale di Champions League dove incontrerà l’Eczacibasi.

Intanto oggi punta al riscatto visto che c’è ancora da smaltire la delusione per il secondo posto raggiunto sia in Supercoppa, proprio per mano del Fenerbahce, sia al Mondiale per Club, dove a salire sul tetto del mondo fu Conegliano.