Paola Egonu: “Un figlio vivrebbe lo schifo che ho vissuto io”

A pochi giorni da Sanremo, la campionessa italiana di pallavolo si confessa a Vanity Fair: “Fin dalle medie...”

03-02-2023 15:17

Paola Egonu non ha paura di nessuno, ma è disgustata dal razzismo. A pochi giorni da Sanremo, si è confessata, la campionessa di pallavolo, a Vanity Fair, partendo proprio dalla discriminazione verso i neri: “Capita che mia mamma chieda un caffè al bar e che glielo servano freddo, che in banca lascino entrare la sua amica bianca ma non lei. Alle medie una ragazzina continuava a prendermi in giro perché ero nera. Un giorno l’ho afferrata per i capelli e le ho urlato: ‘Dillo un’altra volta e ti metto le mani addosso, non ho paura di te’”.

Ha paura della maternità: “Io so già che, se mio figlio sarà di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità?”.